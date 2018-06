Nos mannequins préférés se peignent de couleurs vibrantes pour une campagne percutante

Les mannequins Kaia Gerber, Gigi Hadid et Vittoria Ceretti ressemblent à des extraterrestres dans la dernière campagne de Moschino et les réactions se font brutales.

Sur les passerelles, on pouvait apercevoir les modèles défiler en jupes mi-longues, assorties à des vestons de la même couleur ainsi qu’une coiffure bob des années 60.

La campagne appelée Alien Nation, dirigée par Jeremy Scott, porte l’attention sur les politiques d’immigration de Trump, les centres de détentions pour enfants et la peur des Américains envers les «étrangers illégaux».

Le directeur artistique dit avoir peint les modèles de différentes couleurs afin de créer une discussion autour de ce qu’est réellement un extraterrestre.

«Sont-ils orange, bleu, jaune ou vert? Non, ils sont nos amis, collègues de travail, voisins, et plus encore», explique-t-il.

Sur le compte Instagram de Moschino, on peut lire des commentaires tels que: «De quoi parle vraiment cette campagne?» ou encore «C’est vraiment cool!»

Une chose est certaine, la marque italienne de luxe sait faire parler d’elle et lancer des messages percutants.

