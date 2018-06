Rod Fanni prolonge son séjour avec l’Impact

En marge de la victoire de 2-0 sur le Sporting de Kansas City, samedi, l’entraîneur-chef de l’Impact de Montréal, Rémi Garde, a affirmé que le défenseur français Rod Fanni restera avec le club pour le reste de la saison.

Fanni aura donc accepté l’option du contrat qu’il a signé le 5 mars. Dans son entente avec l’Impact, il avait l’option de prolonger jusqu’à la fin de la saison 2018.

Le contrat de Fanni devait venir à échéance samedi à 23h59. Pourtant, l’athlète de 36 ans a participé à la rencontre de l’Impact, ce qui démontre le leadership du vétéran.

Appelé en renfort par Garde, l’arrière central est un élément plus que clé de la défensive montréalaise. Il a disputé 12 matchs jusqu’ici et la formation a maintenu une fiche de six victoires, toutes par jeu blanc, et six défaites. Sans Fanni, l’équipe n’a joué que six parties et elle a gagné un seul match et subi cinq défaites.

La paire qu’il forme avec Rudy Camacho en défense centrale commence à prendre ses aises et à dominer. L’expérience de Fanni a semblé donner un second souffle à la saison de Camacho, qui avait bien mal débuté son parcours avec le onze montréalais.

Avec cette signature, Garde n’aura donc pas besoin de plancher sur la table à dessin afin de reconstruire sa défense.