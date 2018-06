Sous la légèreté de l’été

Que ce roman épouse bien son sujet ! Comme une partie de baseball, il prend le temps de se déployer et nous, d’en profiter.

Il y a du drame dans l’air dans L’erreur de la marqueuse, dernier roman de Nathalie Babin-Gagnon, mais aussi un souffle d’été extrêmement agréable à respirer.

L’auteure nous en fait même traverser deux, l’un du début des années 1980, l’autre vingt ans plus tard. Chacun met en scène une adolescente : Chloé des années 2000 et sa mère Anne-Marie, qui se rappelle l’été de ses 13 ans.

Il y a trente ans, le Québec vibrait fort aux exploits des Expos. Pour Anne-Marie, ce fut d’abord une occasion de se rapprocher de son taciturne père. Mais vite, elle sera séduite par les subtilités du jeu et par le beau Gary Carter. Quand on lui propose de devenir marqueuse lors des parties jouées par les équipes de son patelin, elle va donc accepter­­­ avec empressement. Une saison de pur bonheur vient de s’ouvrir pour cette ado complexée.

Et pourtant, ça finira en tragédie. Non seulement Anne-Marie, même vingt ans plus tard, ne veut pas en parler, mais elle en a été complètement transformée : le baseball est depuis banni de sa vie et elle s’est complètement repliée sur elle-même. C’est en fait par accident qu’elle s’est retrouvée enceinte d’une vieille connaissance, Sylvain. Elle accepte de l’épouser, mais l’union s’effritera rapidement. Quand Anne-

Marie le quitte, c’est sans émotion qu’elle lui laisse leur petite Chloé.

Sylvain tient néanmoins à ce qu’elle garde contact avec l’enfant. C’est ainsi qu’un jour, elle entend sa fille lui dire qu’elle va devenir marqueuse pour les parties locales. Elle aussi. À 13 ans. Non par amour du baseball – c’est le soccer qui a maintenant la cote chez les jeunes – mais pour faire plaisir à son père.

Que de souvenirs cela remue chez Anne-Marie ! Chloé sera pour sa part bien intriguée quand elle appren­dra par hasard qu’elle marche ainsi dans les traces de sa mère. Pourquoi ne lui en a-t-on rien dit ? Pourquoi personne ne répond à ses questions ? Elle veut savoir !

Nous aussi, d’ailleurs : Anne-Marie est si fragile qu’on a peine à croire qu’un incident du passé puisse encore l’ébranler à ce point. La révélation décevra-t-elle ? Non, et c’est là qu’on mesure à quel point Nathalie Babin-

Gagnon aura su tendre sa toile et ramener son public à la face sombre de l’adolescence­­­.

De la même manière, elle secoue les clichés des rôles dans la famille, brasse nos a priori. Le naïf Sylvain, par exemple, dont il est si facile de se moquer, n’est-il pas simplement un homme bon ?

Mais surtout, il y a ici une auteure qui sait raconter le baseball. Juste à la lire, on entend la balle qui cogne sur le bâton, on voit le joueur qui s’élance, on perçoit le soir qui tombe sur le terrain éclairé. Même le non-amateur en sort envoûté­­­.