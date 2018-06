Un chalet au bord de l’eau et pas trop cher

Dans les secteurs touristiques les plus fréquentés, il peut en coûter de 1500 $ à 2000 $ par semaine, et même plus, pour louer un chalet avec vue ou accès à un plan d’eau. Dans le réseau de la Sépaq, il est possible d’en dénicher un pour beaucoup moins cher, et ce, directement au bord de l’eau, en pleine nature.

À notre demande, des vérifications ont été faites, avec comme critère la localisation au bord d’un lac. Au moment d’écrire ces lignes, il restait de tels chalets à louer dans trois réserves fauniques et dans le parc national de Frontenac.

Séjour de repos

Plusieurs de ces chalets se trouvaient sur d’anciens clubs privés de chasse et de pêche, formés en bonne partie de riches Américains. Le gouvernement du Québec s’étant réapproprié ces territoires, nous pouvons aujourd’hui y séjourner. Il est bon de garder ça en tête quand on emprunte une route forestière pour s’y rendre.

Comme on est en plein bois, il ne faut donc pas se surprendre s’il n’y a pas de Wi-Fi ! Il s’agit donc d’un séjour un peu à l’ancienne où l’on prend le temps de se parler, de faire à manger, de lire ou de s’amuser à des jeux de société le soir ou quand il pleut. Si l’on opte pour un forfait pêche familiale, on peut alors taquiner la truite mouchetée ou le brochet, selon les lieux.

Au chalet, un poêle barbecue et une embarcation (kayak, canot ou chaloupe) sont à notre disposition.

Chalets disponibles

Photo courtoisie Sépaq, Dominic Boudreault

Lors des vérifications, il était encore possible de dénicher un chalet sur trois lacs dans la réserve faunique de Portneuf, au nord-ouest de Québec. Capacité d’accueil : de 2 à 14 personnes.

Photo courtoisie Sépaq, Steve Deschênes

En Mauricie, dans la réserve faunique Mastigouche, on pouvait toujours réserver un chalet pour 4 à 8 personnes au Grand lac des îles.

Partagée entre les Laurentides et Lanaudière, la réserve faunique Rouge-Matawin­­­ disposait de chalets pour quatre personnes, dont un au lac Sapin, à une heure de Mont-Tremblant.

Dans la région de Chaudière-Appalaches, au parc national de Frontenac, des chalets pouvant loger de 2 à 12 personnes étaient encore à louer au lac des Ours et au lac des Îles. Un chalet au bord d’un lac pas trop cher n’étant habituellement pas facile à trouver, de telles occasions ont de quoi étonner.

D’autres idées pour le week-end

Côte-Nord : Voir des baleines en Zodiac

Photo courtoisie, Marc Loiselle

Passé Tadoussac, en territoire innu, Vacances Essipit organise des croisières commentées pour l’observation des baleines en bateau pneumatique. On y voit des baleines à bosse, des bélugas et même la grande bleue. Plusieurs départs par jour au quai de Bergeronnes.

Séjour en chalet ou en condo-hôtel avec vue sur le Saint-Laurent. Camping.

À partir d’une tour, on peut également apercevoir des mammifères marins. Pour ce qui est de la culture traditionnelle innue, elle demeure bien vivante avec l’artisanat et le pow-wow qui se tiendra du 21 au 23 juillet.

► www.vacancesessipit.com

Réseau de la Sépaq

Possibilités de chalets à louer au bord de l’eau : parc national de Frontenac ; réserves fauniques de Portneuf, Masti­gouche et Rouge-Matawin

Tarifs : de 150 $ à 230 $ par jour pour un chalet de 4 personnes

► 1 800 665-6527

► www.sepaq.com