Un fugitif fait deux morts et tente de voler un autobus

Un homme a causé la mort de deux personnes et a tenté de détourner un autobus de ville en tentant d'échapper à la police, vendredi matin, en banlieue de Toronto.

Martin Hines, 30 ans, a fait sa première victime vers 1 h du matin sur l'avenue Steeles, à Brampton, au nord de Toronto, lorsqu'il a embouti le véhicule à bord duquel prenaient place un sexagénaire et son épouse, d'après la Police régionale de Peel. Le chauffard est alors sorti de son véhicule et en aurait volé un autre pour prendre la fuite.

«Il appelait à l'aide, alors je suis allée le voir, a raconté la propriétaire du véhicule volé à un témoin interrogé par CP24. Il a volé mon auto et l'a détruite.»

Le décès du conducteur âgé de 60 ans a été constaté sur les lieux, selon CP24.

Hines a happé un piéton dans la vingtaine, 20 minutes plus tard. Le jeune homme a succombé à ses blessures à l'hôpital.

Le fuyard a poursuivi sa course sans se soucier de la vie du piéton avant d'être impliqué dans une autre collision impliquant plusieurs véhicules. Le suspect a à nouveau pris la fuite, cette fois-ci à pied, et aurait tenté de voler un autobus de transport en commun. C'est à ce moment que la police à pu mettre la main dessus.

Hines a par la suite été conduit à l'hôpital. Il a été accusé de conduite dangereuse causant la mort et des lésions, de délit de fuite causant la mort et des lésions, de vol et de vol qualifié.