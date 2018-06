Une sœur sexologue, qui a fondé une clinique avec des religieux, traitait à la fois les victimes d’agression sexuelle et les religieux qui les avaient agressées, une pratique interdite au Québec par l’Ordre des psychologues, dont elle faisait partie.

La sœur de Marie-Immaculée Marie-Paul Ross, 71 ans, a acquis une grande notoriété comme conférencière et auteure de plusieurs best-sellers à titre de sexologue, psychothérapeute et infirmière. Elle a notamment remporté le Prix Florence de l’Ordre des infirmières du Québec. Elle a aussi été honorée par l’Assemblée nationale et par l’Université Laval.

Une enquête du Journal révèle pourtant plusieurs faits troublants sur ses liens étroits avec des communautés religieuses dont des membres agressaient des adolescents. Elle traitait à la fois les abuseurs et les abusés. À au moins trois reprises, elle a déposé des rapports favorables aux agresseurs en cour. Ces rapports ont été présentés dans au moins deux procès impliquant des victimes qui avaient fréquenté l’institut qu’elle a fondé.

Liens d’affaires avec son agresseur

Par exemple, en 2003, elle a ouvert l’Institut de développement intégral avec deux frères maristes et un prêtre. À partir de 2007, l’Institut était situé dans des locaux des frères maristes, à Québec.

Or, lorsqu’un homme de 55 ans qui a été agressé à une centaine de reprises pendant son adolescence par les frères maristes Réjean Trudel et Daniel Cournoyer a voulu être soigné, les maristes ont exigé par écrit qu’il soit traité par Marie-Paul Ross. Photo d'archives

« Ils ont insisté pour que ce soit elle la thérapeute. Ils étaient prêts à payer tous les traitements, les déplacements et l’hébergement à Québec à condition que ce soit elle qui me voie. Ils me disaient que c’était une sommité mondiale. Alors j’ai accepté », a affirmé la victime de Saint-Jean-sur-Richelieu dont l’anonymat doit être préservé.

Il ignorait toutefois que Marie-Paul Ross était une religieuse et qu’elle avait des liens d’affaires avec la communauté de ses propres agresseurs. Il s’est senti doublement trahi lorsqu’il a su que Ross traitait son agresseur Daniel Cournoyer.

Boxe

Encore aujourd’hui il est convaincu que l’Institut de Marie-Paul Ross a tenté de le faire mourir en lui faisant pratiquer la boxe « pour faire sortir le méchant », alors qu’il venait à peine de subir une crise cardiaque. Des documents consultés par Le Journal montrent que Mme Ross connaissait l’état de santé fragile de la victime.

« Tout ce que je faisais, c’était pleurer, et elle, elle me disait d’oublier mes agresseurs et de ne pas parler de mes agressions. J’ai été trahi et floué par elle et par les frères maristes », a-t-il dit.

Il a porté plainte à l’Ordre des infirmières, qui ne s’est jamais penché sur le fond de l’affaire puisque Mme Ross a décidé, en 2016, d’abandonner son titre d’infirmière et d’aller pratiquer dans les Maritimes.

Action collective

Une autre histoire troublante est celle de Frank Tremblay, qui a été agressé plusieurs fois pendant son adolescence par le père rédemptoriste Raymond-Marie Lavoie.

Il est allé consulter à l’Institut dirigé par Marie-Paul Ross, sans savoir qu’elle était religieuse. Il n’a pas été vu par Mme Ross, mais par une intervenante formée et supervisée par elle. Pour qu’elle connaisse bien son histoire, il lui a même remis une copie de l’action collective qu’il avait intentée contre les religieux.

Il s’est senti piégé lorsqu’il a appris que Marie-Paul Ross traitait également son propre agresseur, Raymond-Marie Lavoie.

M. Tremblay ignore si ce qu’il a dit pendant son traitement a pu venir aux oreilles de son agresseur.

Elle veut aider tout le monde

En entrevue, Marie-Paul Ross s’est défendue en disant que le rôle de l’Institut était d’aider tout le monde qui en avait besoin, qu’ils soient agresseurs ou victimes.

« J’ai développé une méthode pour les gens dans la misère. [...] Dans un hôpital ou un institut, on reçoit les personnes qui viennent demander de l’aide. On exclut les cas trop lourds [comme la victime qui doit demeurer anonyme]. [...] Oui, c’est éthique [de traiter des agresseurs et leurs victimes]. C’est parce que vous ne comprenez pas la façon dont on fonctionnait. Ça fait des années passées. L’Institut est fermé maintenant », a-t-elle dit avant de nous adresser plutôt à son avocat.

Selon elle, elle a toujours été très critique envers l’Église et les agresseurs sexuels, et elle ne comprend pas pourquoi Le Journal enquête sur elle alors qu’elle a aidé des milliers de personnes, tant au Québec qu’ailleurs dans le monde.

« Je n’ai jamais proposé à aucune victime de ne pas dénoncer. C’est faux », dit-elle.

« Est-ce qu’un agresseur et une victime peuvent aller dans une clinique pour se faire traiter ? Est-ce que la clinique doit dire : non, je ne peux pas vous traiter parce que votre agresseur vient ici ? » a-t-elle questionné.

Les frères maristes ont refusé de commenter.

Des faits troublants

Le frère mariste, Gérard Bachand, œuvrait pour l’Institut et avait accès au dossier des victimes et des prêtres agresseurs. Des membres du CA de l’Institut étaient frères maristes, sœurs ou encore avocat pour les frères maristes. Les intervenants traitaient les victimes d’agressions sexuelles de religieux et leurs agresseurs sans jamais en aviser les victimes. Documents juridiques révélateurs

Extraits du jugement de Réjean Trudel, frère mariste

« Il [la victime] apprend peu de temps après que la sexologue initiale était de connivence avec les frères maristes et que le centre référé qu’il fréquentait était un centre somme toute sous le contrôle des frères maristes. Du moins, telles sont ses perceptions et conclusions. »

« Le témoin se sent hautement trahi et floué par les frères maristes quant à la thérapie qu’on lui a offerte. Même s’il avait signé une entente de confidentialité à la suite du règlement financier, rien ne l’empêchait d’aller voir la police. »

Extrait de la lettre de Marie-Paul Ross donnée à la cour par la défense au procès de Jean-Paul Thibault, frère Notre-Dame de Miséricorde.

« J’estime, par ailleurs, qu’il a été authentique dans son processus. Nous avons des raisons de croire que les risques de récidive sont très minimes. »

Extrait du jugement de Raymond-Marie Lavoie, prêtre rédemptoriste

« À la suite de dénonciations, l’accusé a consulté des experts pour son état d’anxiété et pour un suivi thérapeutique. Le rapport d’évaluation sexologique [rempli par Marie-Paul Ross] souligne que l’accusé reconnaît la gravité de ses actes et regrette le tort qu’il a causé aux jeunes. La sexologue estime que le risque de récidive est très minime. »

Au même procès, la copie du dossier de Frank Tremblay de l’Institut de développement intégral de Marie-Paul Ross a été déposée.

Fondateurs de l’Institut de développement intégral Marie-Paul Ross, religieuse Claude Desaulniers, frère mariste Gilles Ouimet, frère mariste Raymond Shink, prêtre Marie-Paul Ross a gagné plusieurs prix Prix Florence décerné par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec Médaille de l’Assemblée nationale afin de souligner son engagement social et communautaire Médaille de l’Escolle honorant les grands diplômés de l’Université Laval Femme de mérite au gala YMCA

Piégé par sa thérapeute

Photo Magalie Lapointe

Une victime des prêtres rédemptoristes s’est fait accueillir à bras ouverts à l’institut de Marie-Paul Ross alors que son agresseur y a suivi au moins 50 heures de thérapie. Frank Tremblay devient très émotif lorsqu’il raconte comment il s’est senti piégé en apprenant la proximité de sœur Ross avec son agresseur, Raymond-Marie Lavoie, et d’autres religieux qui ont agressé des adolescents. Il n’est allé qu’à un rendez-vous, car il trouvait que la thérapie suivie à l’institut était étrange. « Une intervenante me disait que je devais aspirer le bleu et extirper le noir à grands cris. Le seul cri que j’ai poussé, c’est quand j’ai appris que Marie-Paul Ross aidait le gars qui m’avait anéanti. À ce moment, je me suis dit que les religieux étaient partout », dit émotivement Frank Tremblay. Accueil Après avoir appris que l’action collective qu’il avait entreprise contre les rédemptoristes avait été acceptée par un juge, M. Tremblay n’allait pas très bien. Il s’est mis à fouiller sur internet pour trouver l’endroit par excellence pour les victimes d’agressions sexuelles. L’homme, qui n’a plus foi en l’Église, trouvait que le site de l’Institut de développement intégral répondait à ses besoins. Il était méfiant lorsqu’il a rencontré l’intervenante formée par Marie-Paul Ross, Marie-Joseph Simard, le 6 mai 2010. Il lui a demandé si elle était psychologue. « Elle m’a répondu oui. En même temps, elle me filmait et me disait que de dénoncer n’était pas la bonne manière de se libérer », se rappelle très bien M. Tremblay. Deux jours plus tard, il a appris par un ami psychologue que Mme Simard ne figurait pas au tableau de l’Ordre des psychologues du Québec et que Marie-Paul Ross était une religieuse. « J’ai capoté. Je me suis dit que je m’étais fait rouler par elle et son équipe. Je me suis demandé pourquoi elle m’avait reçu. Pourquoi ne pas me l’avoir dit que mon agresseur fréquentait cet endroit ? » demande la victime. Ordre Lorsqu’en 2016, il a su que Mme Ross avait quitté l’Ordre des infirmières du Québec, il s’est mis à fouiller davantage. C’est seulement à ce moment qu’il a appris qu’elle louait son bureau des frères maristes, et que des maristes siégeaient à ses conseils d’administration. « Je rage. Elle se prétend être la gardienne de la morale, mais elle n’en a pas. Il ne faut pas avoir de morale intérieurement pour faire des choses comme ça. Ni pour recevoir un individu anéanti comme moi », dit M. Tremblay.

« Pire que mes 100 agressions sexuelles »

Une victime agressée sexuellement une centaine de fois par deux frères maristes estime que la trahison de Marie-Paul Ross est pire que les agressions qu’elle a subies.

« Me faire violer m’a complètement détruit. Mais pour moi, la connivence entre mes agresseurs et sœur Marie-Paul Ross est pire que mes 100 agressions sexuelles », a lancé, encore très émotive, la victime aujourd’hui âgée de 55 ans.

Traitements filmés

Marie-Paul Ross a également filmé ses traitements.

Lorsqu’il a découvert que l’institut était aussi proche des frères maristes, il s’est inquiété que les vidéos se retrouvent entre les mains de ses agresseurs.

On lui a garanti qu’elles avaient été détruites six mois après son rendez-vous. Mais il se demande encore aujourd’hui si ces vidéos n’ont pas été visionnées par ceux qu’il surnomme « les voleurs d’âme ».

La victime s’est vraiment inquiétée lorsqu’elle a croisé un frère mariste dans les locaux de l’institut.

« Le deuxième jour de ma thérapie, j’ai croisé Gérard Bachand, un mariste [maintenant le plus haut de la hiérarchie au Canada], puis, en levant mes yeux au mur, j’ai remarqué qu’il y avait un diplôme à son nom comme intervenant du MIGS.

Le MIGS, ou Modèle d’intervention global en sexualité, est une thérapie adaptée par Mme Ross qui n’est pas reconnue au Québec, mais qui était utilisée à l’Institut de développement intégral.

« Dès cette journée, j’ai commencé à me demander si je me faisais soigner par les confrères de mes agresseurs », dit-il.

Sortir le méchant

Il s’est aussi inquiété des traitements que lui faisaient subir Marie-Paul Ross et son équipe. Plusieurs employées de l’Institut et la thérapeute Marie-Paul Ross lui disaient qu’il devait « faire sortir le méchant ».

Une intervenante lui faisait faire des exercices de boxe, elle qui n’avait aucun diplôme en sexologie ou en psychothérapie, mais avait suivi une formation avec Marie-Paul Ross.

Selon des documents consultés par Le Journal, Marie-Paul Ross connaissait pourtant l’état de santé cardiaque fragile du patient. Elle l’a elle-même écrit dans un rapport.

Celle qui faisait alors partie de l’Ordre des infirmières, des psychologues et des sexologues, avait pris soin de noter que le patient souffrait d’embonpoint, prenait des médicaments pour le cœur, la pression, l’estomac, le cholestérol et le diabète.

Négation

Le Journal avait parlé de ces exercices de boxe lors du procès du frère mariste Réjean Trudel, en juillet 2017. Mme Ross a par la suite déposé une plainte au Conseil de presse où elle niait lui avoir fait faire de la boxe ou des massages.

Or, dans le dossier du patient daté du 4 décembre 2012 auquel Le Journal a eu accès, il est inscrit qu’il fait des exercices thérapeutiques de boxe et qu’au cours de ses six rencontres, il a reçu quatre massages de 60 minutes chacun. Des écrits et des dires incohérents Photo courtoisie Dans une lettre ouverte publiée dans Le Journal de Québec le 11 juillet 2017 et qui faisait suite à un article paru pendant le procès du frère mariste Réjean Trudel, Marie-Paul Ross écrit : « Les frères maristes étaient uniquement propriétaires de la bâtisse. » Boxe Or, l’enquête du Journal montre que des maristes étaient fondateurs de l’institut et siégeaient à son CA. Dans une plainte envoyée au Conseil de presse au sujet d’un article publié dans Le Journal le 3 juillet 2017 : « Par ailleurs, je ne lui ai jamais proposé personnellement ni la boxe ni les massages. » – Marie-Paul Ross, le 5 juillet 2017 Dans le rapport de la victime du 4 décembre 2012 : « Il fait les exercices thérapeutiques de boxe... » Colette Larouche, intervenante sous la supervision de la thérapeute de l’institut, Marie-Paul Ross. Et il a reçu un massage de 60 minutes à quatre de ses six visites.