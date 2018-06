Voici les 7 essentiels d’été à se procurer si on se fie aux influenceuses sur Instagram

L’été se pointe enfin le bout du nez et les influenceuses nous donnent déjà un avant-goût de quels vêtements et accessoires seront HOT pour la saison chaude.

Voici donc les 7 essentiels qui risquent d’être les plus prisés pour l’été 2018. En plus, vous pourrez vous les procurer pour vraiment pas chers chez Forever 21. YAS!

1. Le bandeau

Une publication partagée par Noémie B. (@noemiebannes) le 29 Mai 2018 à 3 :13 PDT

Le bandeau est l’accessoire tendance qu’il vous faut cet été pour dompter votre crinière ou encore vous protéger du soleil. On l’aime noué ou torsadé pour un look ultra-stylé!

7$ à forever21.com

2. Des vêtements en lin

Une publication partagée par KIMBERLY DENIS (@beurl) le 17 Mai 2018 à 3 :30 PDT

Le lin est une matière très populaire lors de la période estivale en raison de sa légèreté. On le verra sur tous les styles de vêtements, mais surtout de couleurs neutres.

56$ à forever21.com

3. Le chapeau de paille

Une publication partagée par Melrose Boyer 🌹 (@melroseboyer) le 10 Mai 2018 à 9 :25 PDT

Ce chapeau est un must lorsqu’il est question de rehausser un ensemble plus basique. À la plage, il sera évidemment le plus convoité de tous les accessoires.

22$ à forever21.com

4. Le maillot de bain en velours

Une publication partagée par ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMMA🎀 (@emmafortin14) le 26 Mai 2018 à 9 :50 PDT

Cette saison, le velours est LE matériau tendance pour la baignade. Disponible dans plusieurs couleurs, c’est le maillot cool à porter cet été.

20$ à forever21.com

5. Les lunettes aux verres colorés

Une publication partagée par Alicia Moffet 2.0 (@alice.moff) le 21 Mai 2018 à 8 :58 PDT

Qu'elles aient des verres transparents ou miroirs, les lunettes tendance de l’été 2018 seront simples, mais colorées. Yay!

13$ à forever21.com

6. Le maillot de bain une-pièce ouvert dans le dos

Une publication partagée par MILA 👽 (@milataillefer) le 23 Mai 2018 à 10 :19 PDT

Le maillot de bain échancré dans le dos est partout sur Instagram. Porté à la plage ou encore en tant que haut avec des shorts, il ne passe pas inaperçu!

25$ à forever21.com

7. La salopette en version robe

Une publication partagée par Demi Plaras (@demiplaras) le 14 Mai 2018 à 1 :28 PDT

Cette pièce que l’on portait durant notre enfance s’avère maintenant très cool et au cœur des tendances estivales. Si les modèles en jeans nous sont familiers, des déclinaisons en toutes formes, couleurs ou matières font fureur sur les comptes Instagram de nos influenceuses préférées.

25$ à forever21.com

