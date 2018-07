«100 humoristes en 100 minutes»: droit au punch!

Le tout premier Grand Montréal Comédie Fest prenait son envol, dimanche, avec un pari complètement survolté: un spectacle-marathon où se succédaient sur scène 100 humoristes en 100 minutes.

Vétérans (Paquin, Béland, Tessier, Groulx), nouveaux visages (nombreux) ou non-humoristes (Jean-Philippe Wauthier, Jean-Sébastien Girard), ils avaient le même temps – une minute, top chrono! – pour dérider le parterre. Pas une seconde supplémentaire pour les fioritures ou la mise en contexte, il fallait aller droit au «punch»!

Un chronomètre s’affichait derrière l’artiste pendant son mini-numéro. Hélas pour les lambins, le micro s’éteignait une fois la durée allouée écoulée. Or, la plupart des invités ont respecté leur mandat et n’ont pas eu à hurler leurs fins de phrases.

L’idée, imaginée par Gabriel D’Almeida Freitas, aussi animateur de la soirée, en avait titillé plusieurs, puisque l’Olympia affichait complet en ce dimanche férié. Et le concept, aussi amusant qu’énergique, est une réussite.

Voici quelques gags triés sur le volet dans cette drôle de course contre la montre... où même l’entracte ne durait qu’une minute!

Les plus efficaces

Laurent Paquin a ouvert le bal avec des histoires de type cabaret. «Voyons donc, restez pas dehors à la pluie, allez-vous-en chez vous!» a-t-il lancé à une belle-mère imaginaire.

«Je viens de croiser Gregory Charles aux toilettes ; j’ai oublié de lui demander s’il faisait un numéro 1 ou un José Gaudet», a pour sa part balancé Jean-Philippe Wauthier. Martin Petit, lui, a jasé de Paul Cagelet, un «pédophile nain»...

Les plus prudents

Antoine Durocher a énuméré des chiffres sur un ton chantant, sur l’air de la mélodie de l’alphabet. Simon Boisvert a gratté à la guitare «la toune quand on te met en attente chez Vidéotron», Mathieu Dufour a poussé des chants de gorge, Angelo Schiraldi s’est rendu de peine et de misère au micro en béquilles, et Nic Audet a entonné des indicatifs publicitaires bien connus.

Le gag de canicule

À la chaleur qui régnait dimanche, on ne pouvait éviter au moins une boutade sur la canicule. Manteau d’hiver au dos, Kristopher Regeani s’en est chargé. «Fait tellement frais, on se croirait dans les bureaux de Juste pour rire!» a-t-il ironisé.

Les plus juvéniles

Jérémie Larouche a offert un «Retour vers le futur érotique» avec figurines de papier et effets sonores, et Alexis B. Martin, un «extrait» de «Mon ami Willy» avec une baleine gonflable.