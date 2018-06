11 activités presque toutes gratuites pour occuper votre mois de juillet comme il le faut

Le mois de juillet est, pour plusieurs, signe de soleil et de vacances.

Voici donc des idées d’activités gratuites ou vraiment pas chères à faire pour occuper votre mois comme il le faut et profiter de la ville au maximum!

1. Aller voir des shows extérieurs au Festival de Jazz de Montréal (gratuit)

Au tour du Festival de Jazz d’occuper la Place des Festivals! Bien qu’il y ait beaucoup de spectacles intérieurs qui sont payants, il y a aussi plusieurs artistes qui performeront sur les scènes extérieures gratuitement. Vous avez donc jusqu’au 7 juillet pour aller faire un tour sur le site et découvrir une tonne de nouveaux groupes!

2. Allez se bourrer la face durant le Premier Vendredi (entrée gratuite)

Qui dit changement de mois dit Premiers Vendredis à l’Esplanade du Stade olympique! Le rendez-vous mensuel de vos camions de bouffe de rue préférés revient à nouveau et cette fois ça tombe le 6 juillet. Ne manquez surtout pas ça!

6 juillet 2018

3. Profiter de l’évènement Atmoshp’air sur la Plaza (entrée gratuite)

Concerts extérieurs, vente trottoir, animation de rue... Voici ce qui vous attend sur la Plaza Saint-Hubert du 4 au 8 juillet prochain. L’évènement Atmosph’Air sur la Plaza sera de retour pour une 9e édition au plus grand bonheur des gens du quartier. En musique, vous pourrez assister aux spectacles de La Bronze, Men I Trust, Qualité Motel, Laura Sauvage, Jason Bajada et plus encore!

4. Faire la «bucket list» des 25 endroits iconiques de Montréal (gratuit, sauf les toilettes du Agrikol)

Vous avez un week-end entier de libre et aimeriez (re)découvrir la ville? Vous n’avez qu’à faire cette «bucket list» des 25 endroits iconiques de Montréal et prendre une photo dans chacun des lieux proposés. Vous verrez peut-être la ville sous un nouvel œil après, qui sait!?

5. Vous faire aller les chakras (gratuit)

Faire du yoga gratuitement à Montréal l’été c’est possible et même assez facile. Vous pouvez participer aux séances avec Pop Spirit dans le parc Baldwin ou encore consulter le site de YogaTribe afin de vous inscrire à différentes cours de yoga gratuit à travers la ville.

6. Assister à deux «Shows de ruelle» (gratuit)

Encore une fois cette année la ruelle Gaboury dans le quartier Hochelaga accueillera les Shows de ruelle! Au mois de juillet, ce sera au tour de Vincent Vallières (12 juillet) et le groupe Alaclair Ensemble (26 juillet) de mettre de l’ambiance aux abords du parc Morgan.

7. Manger des tacos à 1$ (1$ minimum)

Le Barraca Rhumerie Montréal offre les tacos à seulement 1$ chaque jour de la semaine avant 19h. C’est donc l’endroit tout indiqué sur le Plateau pour tenir un 5 à 7 entre collègues la semaine ou encore pour un début de soirée entre amis la fin de semaine!

8. Regarder un film en amoureux dans un parc de Montréal (gratuit)

L’une des activités typiquement montréalaises est de participer aux projections de films dans les parcs. Encore une fois cet été, il y a une belle programmation aux quatre coins de Montréal. Vous n’avez qu’à consulter la sélection de Silo 57, choisir votre film, apportez votre couverture, du popcorn et vous installer confortablement dans le parc!

9. Se bourrer la face à ce nouveau festival de Mac’N Cheese (entrée gratuite)

Du 24 au 29 juillet prochain, vous pourrez aller manger du mac’n cheese à l’infini au tout premier Grand MacFest. L’entrée sur le site est gratuite et c’est au Vieux-Port que ça se passe, plus précisément au Quai Jacques-Cartier. Ce sont 15 restaurateurs qui seront sur place lors du grand rassemblement alors vous aurez du choix!

10. Découvrir la bouffe de rue japonaise à l’évènement Yatai MTL (entrée gratuite)

Yatai Montréal est officiellement de retour pour sa 2e édition. Du 19 au 22 juillet, la cuisine de rue japonaise et la culture pop déjantée de ce pays seront à l’honneur autant au Marché des possibles qu’à l'Aire Commune. Vous pourrez donc manger des petits plats hyper savoureux en plus de boire du bon saké. Ça promet d’être un super rassemblement!

11. Assister à un concert de l’OM sur le top du mont Royal (gratuit)

L’Orchestre Métropolitain donnera un spectacle entièrement gratuit au sommet de la montagne le 27 juillet prochain. Une occasion unique de voir d’excellents musiciens en action dans un magnifique décor avec vue sur la ville. La sortie parfaite à faire entre amoureux cet été!

