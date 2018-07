Comment passer à côté du vrai sens d’une lettre?

Dans votre réponse à André G. qui signait la lettre titrée « Comment les gourous peuvent-ils encore exister ? », vous en avez manqué tout un chapitre. À moins que j’aie raté une partie de sa lettre parce que vous en avez coupé un segment, ce gars-là ne critiquait que les religions, et non pas les sectes religieuses dans leur ensemble, malgré toutes les aberrations qu’elles véhiculent.

Vous avez sauté sur l’occasion de seriner de nouveau votre non-croyance en l’existence de Dieu, sans vraiment répondre à sa question : « Verra-t-on un jour un politicien avec assez de couilles pour faire taire à jamais les gourous religieux en faisant voter de vraies lois sur la laïcité qui limiterait l’endoctrinement aux 18 ans et plus ? »

Encore une fois vous avez oublié de mentionner, ou peut-être ne voulez-vous pas l’admettre, que l’on peut croire en Dieu et en l’immortalité de l’âme, sans adhérer à aucune religion. Une religion est une série de règles sociales, avant tout inventées par les hommes. Je crois en Dieu (à qui je ne donne pas de nom en particulier) et à la vie après la vie, alors que je me fiche de toutes les religions. Je terminerai sur cette phrase brillante dont j’ai oublié l’auteur : « Je préfère le Dieu qui a créé les hommes que le Dieu que les hommes ont créé ».

Anonyme

Vous avez besoin d’une bonne paire de lunettes de lecture, car dans ma réponse à André G. je n’ai, si vous me relisez, jamais fait part de mon agnosticisme. Tout comme ce monsieur faisait référence autant aux sectes religieuses qu’aux religions par son utilisation des mots « sectes religieuses et gourous ». Cherchez l’erreur ?