Des pois à tout prix !

Récemment lors d’une soirée, toutes les filles autour de la table semblaient à la recherche d’un vêtement à pois pour l’été et plusieurs avaient en tête une robe. Ce désir est sûrement né à force de voir le motif circulaire apparaître partout, dans les vitrines de boutiques aux pages glacées des magazines ou sur les comptes Instagram des influenceurs. Il faut dire que le motif a ce petit quelque chose de classique, de ludique et d’amusant. Des pois blancs sur fond noir ou l’inverse, des cercles noirs qui se découpent d’une couleur éclatante, des tons sur tons, des plumetis, des grandeurs qui se télescopent et des mélanges d’imprimés originaux sauront satisfaire la convoitise de ces dames.

Photo Agence QMI, Dario Ayala Photo Agence QMI, Dario Ayala À la soirée ARTIS, Magalie Lépine-Blondeau en Éditions de robes et Sophie Cadieux dans un kimono revisité par UNTTLD avaient adopté le courant des pois, définis pour l’une et flous pour l’autre.

Photo WENN.com Jacquemus a su twister la tendance et charmer Emily Ratajkowski.

Photo WENN.com De loin, la création de Carolina Herrera donne une impression de pois, alors que de près on remarque une multitude de petits cœurs. Un choix vibrant pour Brie Larson.

Photo WENN.com Photo WENN.com Le ton sur ton se fait tout en subtilité. Jaime King a opté pour une robe Dior et Alexa Chung a fait la promotion de sa ligne homonyme.

Photo courtoisie Vêtue de cette robe cache-cœur Rixo London, Sandra Bullock démontre que les pois et les fleurs font bon ménage.

Photo WENN.com Le drapé à pois jaunes ajoute une touche théâtrale à la robe noire Carolina Herrera de Madeline Brewer.

Photo WENN.com Pour le jour, Claire Danes a craqué pour un motif optique en noir et blanc.