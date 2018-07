George Thorogood: du rock à l’état pur

Après avoir reçu le prix B.B. King décerné par le Festival international de jazz de Montréal en après-midi, George Thorogood était particulièrement en forme pour son concert, dimanche soir, dans une salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts où se concentrait un grand nombre de fans de la première heure.

Juste arrivé sur scène, George Thorogood a envoyé du gros son rock avec «Ain’t Coming Home Tonight». Le public était en délire dès la première pièce. Et ça s’est poursuivi avec «Who Do You Love», avec ses lignes de guitares hypnotiques, qui s’est enchainée avec «Shot Down».

Dario Ayala / Agence QMI

La scène est quasiment vide, simplement habillée par les drums surélevés et un impressionnant set de lumières, mais toute la place est occupée par le charismatique George Thorogood qui cumule près de 45 ans de carrière, avec plus de 8000 concerts et plus de 15 millions de disques vendus.

Sans prendre de respiration, il a continué à abreuver le public de ses succès. Il a pu notamment s’amuser sur «In the Night Time», avant d’entamer la série des poids lourds avec «I Drink Alone». Le public s’est spontanément levé d’un seul bond.

Dario Ayala / Agence QMI

Le chanteur a toujours la même voix qui égrène ses chansons jusqu’à la corde, mais c’est surtout son jeu de guitare flamboyant qui reste impressionnant.

Dario Ayala / Agence QMI

George Thorogood peut s’appuyer sur un groupe à la hauteur de son talent. Même s’ils sont le plus souvent dans l’ombre, The Destroyers sont des musiciens exceptionnels. Le groupe est constitué de Jim Suhler à la guitare, Bill Blough à la basse, Jeff Simon à la batterie et Buddy Leach au saxophone.

Cabotin avec le public, il a offert une version de dix minutes du classique «One Bourbon, One Scotch, One Beer», rajoutant des paroles et provoquant de sortes brusques. La salle était debout et criait avec lui. Un moment fort de la soirée.

Dario Ayala / Agence QMI

Entre deux morceaux de rock savoureux, André Ménard est venu lui remettre son trophée B.B. King, qui récompense, depuis 2014, le talent exceptionnel d’un artiste s’étant illustré sur la scène du blues. Le chanteur s’est alors souvenu que cela fait 40 ans, cette année, qu’il a donné son premier concert au Canada.

Au moment d’écrire ses lignes, le show se poursuivait avec notamment «Gear Jammer», «Get A Haircut», le classique «Bad to The Bone», sans oublier «Tail Dragger».

Blues montréalais

Le Montréalais Jordan Officer a mis le public dans l’ambiance en première partie avec un set qui tirait particulièrement sur le blues. La soirée avait une saveur particulière car, il y a exactement vingt ans, Jordan Officer et Susie Airoldi avait remplacé au pied levé la première partie de Ray Charles. André Ménard a même qualifié le musicien de «plus grand guitar hero que Montréal a connu». Avec ses deux musiciens aux drums et à la contrebasse, il a rapidement conquis la foule qui l’a chaudement récompensé d’une standing ovation à la fin de sa prestation.