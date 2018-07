Jack Johnson continuera sa carrière avec les Penguins

Jack Johnson s’est entendu sur les termes d’un contrat de cinq ans avec les Penguins de Pittsburgh, a confirmé l'équipe dimanche.

La nouvelle entente du défenseur est d’une valeur de 16,25 millions $, ce qui représente 3,25 millions $ par saison.

L’arrière de 31 ans vient de connaître une saison à oublier, lui qui n’a été utilisé que pendant 19 min 33 s par match, la plus basse moyenne de sa carrière. Il n’a également obtenu que 11 points, dont trois buts, en 77 sorties.

Il avait d’ailleurs demandé à être échangé pendant la campagne.

Les Penguins ont dégagé de l’espace sur leur masse salariale en échangeant l’attaquant Conor Sheary (3 millions $) et Matt Hunwick (2,25 millions $) aux Sabres de Buffalo en retour d’un choix conditionnel de quatrième tour, plus tôt cette semaine.

Matt Cullen de retour

En plus de Johnson, les Penguins ont annoncé la signature du joueur de centre Matt Cullen pour un an. Le vétéran de 41 ans empochera 650 000$.

Il s’agit d’un retour à Pittsburgh pour Cullen, qui avait évolué en Pennsylvanie entre 2015 et 2017.

L’an dernier avec le Wild du Minnesota, il a amassé 11 buts et 11 mentions d’aide en 79 parties.

Cullen est un habitué des déménagements, il a porté les couleurs de huit formations de la LNH. En plus des Penguins et du Wild, il a œuvré avec les Mighty Ducks d’Anaheim, les Panthers de la Floride, les Hurricanes de la Caroline, les Sénateurs d’Ottawa et finalement les Predators de Nashville.

En 1445 parties, il a récolté 711 points, dont 259 filets.