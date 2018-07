Joel Armia est là pour renflouer le flanc droit

Après avoir fait le plein de joueurs de petits gabarits au cours des dernières semaines, Marc Bergevin a fait l’embauche d’un joueur à la stature un peu plus imposante, samedi matin.

Acquis dans la transaction visant à aider les Jets à se défaire du lourd contrat du gardien Steve Mason (racheté moins de 24 heures plus tard par le CH), Joel Armia s’amène à Montréal avec une expérience de deux saisons et demie dans la LNH.

« Il a 25 ans. C’est un droitier naturel. À droite, on a [Brendan] Gallagher et [Artturi] Lehkonen, un gaucher qui joue à droite. Pour nous, c’est important », a décrit Marc Bergevin, à propos du Finlandais de 6 pi 3 po et 205 lb.

« Je me souviens qu’il avait été excellent au Championnat mondial junior [2012 et 2013]. Il a connu de bonnes séries ce printemps », a poursuivi le directeur général du Canadien.

Meilleure Contribution

Le principal intéressé se décrit lui-même comme un joueur responsable défensivement.

L’hiver dernier, dans l’uniforme des Jets, il a connu sa meilleure production, avec une récolte de 29 points, dont 12 buts.

« Je sais que je suis capable de maîtriser l’aspect défensif de mon jeu. Mais ce serait bien de pouvoir contribuer un peu plus en attaque. Je veux améliorer mon jeu à ce niveau », a fait valoir Armia.

Le choix de premier tour des Sabres (16e au total) en 2011 ignore, pour l’instant, le rôle que Bergevin et l’entraîneur-chef Claude Julien comptent lui confier.

Cependant, il fera tout en son possible pour mériter son temps de jeu.

Nouveau contrat

« Je veux travailler fort tous les jours et mériter chaque minute », a-t-il indiqué.

Cependant, avant de pouvoir espérer porter l’uniforme du Tricolore, Armia, joueur autonome avec restriction, devra s’entendre avec Marc Bergevin sur les termes d’un nouveau contrat.

Tout comme c’est le cas des joueurs de centre Phillip Danault et Jacob de la Rose.