Les Canucks récompensent Sven Baertschi

Les Canucks de Vancouver ont accordé une prolongation contractuelle de trois ans, d’une valeur annuelle moyenne de 3,367 millions $, à l’attaquant Sven Baertschi, dimanche.

«Sven est un athlète talentueux en attaque. Nous nous attendons à le voir développer encore plus son jeu offensif afin qu’il devienne un élément qui contribuera régulièrement à nos succès», a déclaré dans un communiqué le directeur général de l’organisation concernée, Jim Benning.

Le joueur de 25 ans a récolté 14 buts et 15 mentions d’aide pour 29 points en 53 rencontres la saison dernière, lui qui a manqué 28 matchs à cause des blessures. L’ancien des Flames de Calgary a amassé 57 filets et 65 aides pour 122 points en 259 joutes à vie. Il a effectué ses débuts dans la ligue en 2011-2012.