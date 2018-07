Les Capitales se paient un balayage contre les meneurs

On croyait les Capitales morts avant que James McOwen ne les ressuscite. Cinq autres points sans réplique ont guidé le club de baseball de Québec vers une victoire de 6-4, une septième consécutive, pour compléter le balayage aux mains des Miners de Sussex County, meneurs au classement général, dimanche après-midi, au Stade Canac.

McOwen a redonné vie à ses coéquipiers sur le banc et aux quelque 2001 amateurs dans les gradins du stade du Victoria alors que les visiteurs s’étaient forgé une avance de 4-0 en claquant une flèche au champ centre qui a traversé de justesse la clôture. Son troisième circuit en autant de rencontres dans cette série. Le ton était donné.

Puis, Brad Antchak a cogné un double avant de croiser le marbre sur un simple d’Adam Ehrlich.

Et à la manche suivante, Maxx Tissenbaum a créé l’égalité en expédiant l’offrande du partant Jordan Cummings, qui s’était plutôt bien comporté contre la troupe de Patrick Scalabrini à date en deux départs cette saison, sur le tableau de pointage, alors que le vétéran Nick Van Stratten se trouvait sur les sentiers.

La palme revient toutefois à Yordan Manduley dont le circuit surprise, «un peu aidé par les Dieux», aux dires du gérant en septième, a fait la différence de façon positive pour les représentants de la Vieille Capitale, qui signaient un deuxième balayage d’affilée devant leurs partisans. Ils l’avaient emporté 5-2 et 3-1, vendredi et samedi.

«C’est énorme ce balayage! On savait à quoi s’attendre contre eux et si on jouait comme on en était capable, qu’on lançait bien et qu’on jouait bien en défensive, on avait une chance. Et tout le monde a bien fait au bâton», a souligné Tissenbaum, qui compte désormais deux bombes depuis son retour au début du mois de juin.

Le Torontois (moy. de ,231) confiait avoir procédé à quelques ajustements mineurs dans son élan dans la dernière semaine, une stratégie qui a porté ses fruits comme le témoignent ses statistiques de cinq coups sûrs et sept points produits au cours des six précédentes rencontres.

Vers le sommet

Avec ce gain, les Québécois (26-15) ne sont plus qu’à un demi-match du sommet de la Ligue Can-Am de baseball indépendant. Ils pourront rejoindre les Miners dès lundi soir advenant une défaite de ces derniers à domicile contre les Jackals du New Jersey.

«J’espère que ça envoie un message! Le voyage de retour à la maison pour les Miners va être long. Et on s’en va chez eux le week-end prochain. On devient l’équipe à battre comme je l’espérais», a lancé le gérant en point de presse.

«Le circuit de McOwen nous a permis d’y croire. J’admire l’attitude de certains vétérans. Van Stratten est un vieux vétéran qui calme le banc. Il prend de la place de façon positive et ça change l’atmosphère dans l’abri.»

Scalabrini a aussi fait des éloges à l’endroit du receveur Ehrlich, auteur de deux simples productifs alors qu’il y avait deux retraits. «C’est immense ce qu’il a fait.»

Blanco en dents de scie

Si la remontée a permis au partant Lazaro Blanco de souffler un peu dans le camp des Capitales après un début de match chaotique, accordant notamment un circuit au premier frappeur et quatre points mérités, le lanceur cubain a éteint l’incendie dont il avait été lui-même l’artisan au sixième tour au bâton des Miners.

Blanco a rempli les sentiers avec aucun retrait avant d’éventer les trois frappeurs suivants auxquels il a fait face. C’en était fait de sa journée de travail après six manches (9 cs, 4 pm, 3 bb et 3 rab).

«Quand Blanco a des mauvaises manches, c’était dans les premières. J’étais confiant qu’on revienne dans ce match. Blanco s’est ressaisi pour freiner l’hémorragie. Ça prenait de grosses présences au bâton pour revenir», a reconnu Scalabrini.

Andrew Elliot a hérité de la victoire, lui qui a œuvré en septième, alors que Trevor Bayless a préservé l’avance durant la manche ultime.