Les Sénateurs ajoutent des joueurs de soutien

Les Sénateurs d’Ottawa ont embauché le gardien Mike McKenna et le joueur d’utilité Paul Carey, dimanche.

Ayant accepté un pacte d’un an à deux volets, McKenna gagnera 700 000 $ s’il évolue dans la Ligue nationale et 175 000 $ s’il est cédé dans la Ligue américaine (LAH). L’athlète de 35 ans effectue un retour dans l’organisation de la capitale fédérale, car il a disputé la campagne 2011-2012 avec le club-école situé à Binghamton.

Celui qui a participé à 24 matchs de la Ligue nationale à vie a surtout joué avec les Stars du Texas, dans la LAH, en 2017-2018. Il a présenté un dossier de 17-9-1, une moyenne de buts alloués de 2,64 et un taux d’efficacité de ,909.

Pour sa part, Carey a aussi signé un contrat d’un an à deux volets. Son salaire à Ottawa sera de 700 000 $; cette somme sera réduite de moitié à Belleville. Initialement un défenseur, le natif de Boston a eu droit à du temps de jeu à l’avant avec les Rangers de New York la saison passée. Il a amassé sept buts et autant de mentions d’aide pour 14 points en 60 sorties.