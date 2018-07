Michael Grabner dans le désert

L'attaquant Michael Grabner poursuivra sa carrière avec les Coyotes de l'Arizona.

L'Autrichien de 30 ans a paraphé une entente de trois ans et 10,05 millions $.

Grabner a inscrit 27 buts et 36 points en 80 parties avec les Rangers de New York, puis les Devils du New Jersey lors de la plus récente campagne.

Ces derniers ont acquis l’ailier droit à la date limite des transactions.

Grabner a empoché 1,65 millions $ au cours des deux dernières saisons.