Montréal: un itinérant est happé par une voiture à l'intersection Saint-Denis et Mont-Royal

MONTRÉAL | Un piéton a été heurté par une voiture dimanche soir dans le Plateau-Mont-Royal, à Montréal, et a subi de graves blessures.

L’accident est survenu vers 21 h30 à l’intersection de la rue Saint-Denis et de l’avenue du Mont-Royal.

Selon le Service de police de la Ville de Montréal, le piéton est un itinérant qui n’avait aucune pièce d’identité sur lui. Il a été blessé à la tête et au bas du corps, et a été transporté d’urgence à l’hôpital pour y être soigné. Il était conscient lorsque les ambulanciers l’ont pris en charge.

En toute fin de soirée, la police n’avait pas encore déterminé les circonstances de l’accident.

La rue Saint-Denis a été fermée entre Marie-Anne et Villeneuve, et l’avenue du Mont-Royal, entre Drolet et Rivard pour permettre aux enquêteurs de faire leur travail.