Paul Stastny déménagera au Nevada

Paul Stastny aurait décidé de quitter le Canada pour le chaud soleil du Nevada. Le joueur de centre aurait accepté une entente d’une durée de trois saisons avec les Golden Knights de Vegas.

Le réseau TSN a rapporté l’information, dimanche.

Stastny a amassé 16 buts et 37 mentions d’aide en 82 parties, lors de la saison 2017-2018. Pendant celle-ci, il a évolué avec les Blues de St. Louis et les Jets de Winnipeg. Ces derniers avaient fait l’acquisition de Stastny à la date limite des transactions en échange d’Erik Foley, d’un choix de premier tour conditionnel en 2018 et d’un choix de quatrième tour en 2020.

Le joueur de centre est un choix de deuxième tour de l’Avalanche du Colorado en 2005. Il a disputé les sept premières saisons de sa carrière avec cette formation, avant de s’entendre sur un contrat de quatre ans et 28 millions $ avec les Blues en 2014.

L’homme de 32 ans est également le fils de l’ancien joueur des Nordiques de Québec Peter Stastny. Paul est d’ailleurs né dans la Capitale-Nationale. Il détient la citoyenneté canadienne et américaine.

En 824 matchs, Stastny a récolté 220 filets et 426 passes pour un total de 646 points.