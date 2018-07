Punaises de lit: pour une véritable campagne d'information

La période des déménagements est inévitablement aussi celle de la prolifération des punaises de lit et un spécialiste en gestion parasitaire croit que la Ville de Montréal doit en faire plus pour contrer l’épidémie.

Selon Harold Leavey, la Ville devrait tout d’abord engager davantage d’inspecteurs et appliquer la règlementation de manière plus stricte.

Le spécialiste milite aussi depuis de nombreuses années pour qu’une véritable campagne d’information soit mise en place à Montréal afin d’établir les responsabilités de chacun dans la lutte aux punaises de lit.

«Si cette campagne d’information publique était bien tenue, je suis sûr que ça changerait des choses», a-t-il insisté, lors d'une entrevue sur le plateau de LCN dimanche matin.

C’est un véritable enjeu de santé publique selon Harold Leavey, qui affirme que les infestations sont de plus en plus importantes.

«Il y a de plus en plus de gens qui ont beaucoup, beaucoup de punaises et quand ils sortent de chez eux pour aller n’importe où ailleurs, ils amènent les punaises et c’est comme ça que ça ressemble plus à une maladie [contagieuse]», a comparé M. Leavey.

Conseils

Harold Leavey a quelques conseils pour éviter de ramener des punaises à la maison et pour contrer leur prolifération.

Notamment, il suggère de profiter des grandes chaleurs pour déposer les vêtements et autres draps potentiellement contaminés dans une voiture en plein soleil.

«Aujourd’hui, ça va monter à 100 degrés Celsius dans les voitures. Les punaises vont toutes mourir [...] parce qu’une punaise, ça meurt à 43 degrés», a précisé M. Leavey.

Le spécialiste exhorte aussi les gens infestés de punaises à ne pas attendre trop longtemps avant de faire appel à un exterminateur.

«Un problème de punaises qui commence, c’est facile à régler [...], mais le grand problème, c’est que les gens attendent tellement longtemps», a déploré M. Leavey.