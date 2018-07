Un couple d’octogénaires porté disparu entre Shannon et la Beauce

Un couple d’octogénaires habitant à Saint-Gédéon-de-Beauce manque à l’appel et la Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide du public afin de les retrouver.

Irène Bolduc, 83 ans, et Laurier Dupuis, 81 ans, auraient quitté une résidence de la rue du Parc, à Shannon, au nord-ouest de Québec, samedi soir vers 21 h, mais ils ne seraient jamais rentrés chez eux, en Beauce.

Leurs proches sont sans nouvelles et ils craignent pour leur santé et leur sécurité, explique la SQ dans un communiqué.

Mme Bolduc mesure 1,57 m (5 pi 2 po), pèse 100 kg (220 lb). Elle a les cheveux blonds et les yeux bleus. La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait des lunettes, un chandail beige et des pantalons noirs.

M. Dupuis, quant à lui, mesure 1,75 m (5 pi 9 po), pèse 77 kg (170 lb). Il a les cheveux gris et les yeux pers. Au moment de sa disparition, il portait des lunettes avec monture brune et orange, un chandail à manches longues brun et un pantalon gris.

Le couple se déplace à bord d’une Dodge Caravan grise argentée de l’année 2007. Elle est immatriculée W66 JWJ.

Quiconque aperçoit Irène Bolduc et Laurier Dupuis est invité à communiquer sans tarder avec le 911. Toute information peut également être transmise de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.