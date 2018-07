Un homme blesse neuf personnes à l’arme blanche, dont des réfugiés aux États-Unis

Un homme de 30 ans a surgi samedi soir dans une résidence à loyers modérés où vivent de nombreux réfugiés dans l’Idaho et a blessé neuf personnes à l’arme blanche, dont quatre grièvement.

La police de Boise, ville de 226 000 habitants du petit à rural de l’Idaho dans le nord-ouest des États-Unis, a réussi à arrêter l’homme dans sa fuite, mais on ignorait à ce stade ses motivations, et donc s’il visait spécifiquement des réfugiés ou non.

Certaines victimes se trouvaient à l’intérieur d’appartements, d’autres à l’extérieur. L’attaque a eu lieu dans la soirée, la police ayant été appelée à 20h46 heure locale (2H46 GMT dimanche).

«Les victimes incluent des réfugiés», a déclaré Bill Bones, chef de la police de Boise, lors d’un point presse dans la nuit. «Les âges des victimes sont extrêmement variés».

Les appartements sont répartis dans plusieurs bâtiments à un seul étage.

Selon le journal local Idaho Statesman, les appartements font partie d’un programme d’assistance fédérale limitant les loyers à 30% des revenus des locataires.

«Nous n’avons jamais vu autant de victimes en un seul acte à Boise dans l’histoire du service», a dit le chef de la police.