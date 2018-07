Un joueur de la NFL mécontent de son classement dans un jeu vidéo

Un joueur en défense des Chicago Bears s'est plaint au développeur de jeux vidéos Electronic Arts (EA) de son classement dans le jeu Madden NFL 19.

Dans un message à l'intention de l'entreprise, sur Twitter, Akiem Hicks a affirmé que son classement au sein des meilleurs joueurs dans le jeu était erroné.

«Arrangez mon foutu classement, a tweeté Hicks vendredi. Comment j'ai pu passer de 86 à 85 alors que j'ai connu une meilleure saison. Vous allez perdre en crédibilité.»

Dans l'édition 2018 du jeu vidéo de football, le joueur des Bears avait effectivement obtenu une note de 86, soit un rang au-dessus de la note qui lui a été accordée par les développeurs cette année. Il n'est toutefois peut-être pas encore trop tard pour que ce classement soit révisé, puisque le jeu n'est pas encore en vente, selon NBC Sports.

Un seul autre joueur des Bears, Adrian Amos, a obtenu un meilleur classement dans Madden NFL 19, avec une note de 88.

Hicks joue pour les Chicago Bears depuis 2016. Il était auparavant dans les rangs des New England Patriots, en 2015, et avec les New Orleans Saints, de 2012 à 2015.