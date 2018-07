Un monument à la mémoire des victimes d’un chauffard

« Ça aurait dû être fait il y a longtemps, mais c’était le temps après trois ans. Je ne passais pas ici, jamais, mais il y a quelques semaines, mon auto m’a apportée ici et je suis passée tout droit. Je n’ai jamais trouvé où l’accident avait eu lieu. Je me suis dit que ça n’avait pas de bon sens et je me suis mise à pleurer, une vraie crise », a raconté Danielle Tremblay, qui dit être toujours incapable de passer par-dessus la mort de son fils et de ses petits-enfants.