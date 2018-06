Un puissant hommage au pianiste André Mathieu

Photo courtoisie, Roch Martineau

Décidément, le pianiste Alain Lefèvre a le vent dans les voiles. Après une importante signature avec le géant de la musique Warner, il enregistrera, et c’est une primeur pour vous, amis lecteurs, une nouveauté avec la pianiste Hélène Lortie au printemps 2019. À travers ses tournées européennes, il rendra hommage, le 14 juin à la Maison symphonique, au pianiste romantique André Mathieu, « Mozart » montréalais dans tous les sens du terme, trop tôt disparu. Pour souligner le 50e anniversaire de son départ (2 juin 1968), nous assisterons à un concert qui combinera la musique classique et la chanson. Sous la direction de Jean-Philippe Tremblay, avec l’Orchestre de la Francophonie, Alain Lefèvre interprétera l’intégralité du Concerto no 3 dit Romantique, puis à tour de rôle, nous entendrons Diane Dufresne, Catherine Major et Florence. Le comédien Marc Labrèche lira des textes et poèmes.