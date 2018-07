Un restaurant de Québec embauche des employés de 13 ans

Un restaurant de Québec a embauché plusieurs adolescents de 12 et 13 ans pour faire face à la pénurie de main d’œuvre qui prévaut dans cette industrie.

Le gérant du Jardin du Bonheur, situé dans l’arrondissement de Charlesbourg, a décidé d’utiliser cette stratégie car il a eu beaucoup de difficultés dans la dernière année et demie à trouver des employés.

Après avoir posé des affiches dans le secteur et sur des pages Facebook d’emploi, il a embauché deux rapporteurs de vaisselle de 13 ans et cherche maintenant un plongeur qu’il est prêt à accepter à partir de 12 ans.

Photo TVA Nouvelles

Ces adolescents, qui ne travaillent que de huit à 12 heures par semaine, ont dû avoir l’autorisation écrite de leurs parents comme l’exige la Loi sur les normes du travail.

«J’appelle les parents, je rencontre les parents, je fais signer des feuilles comme quoi ils donnent la permission de travailler», a expliqué le gérant de l’établissement Yvan Paquin.

«Et quand on me dit "oh le petit frère de quelqu’un que je connais très bien a 12 ans, il veut travailler". Je l’engage, c’est mon meilleur, parfait!»

Bien être psychologique

Pour la psychoéducatrice Stéphanie Deslauriers, un tel emploi ne doit pas être accepter au détriment du bien être psychologique des jeunes.

«Oui travailler, se responsabiliser, apprendre à gérer un budget mais ça devrait jamais être au détriment de leur bien être psychologique», a-t-elle dit en entrevue à TVA Nouvelles.

«Douze ans, c’est effectivement très jeune car on est comme dans le chevauchement entre l’enfance et l’adolescence. Ceci étant dit il peut y avoir des jeunes qui ont un haut niveau de maturité, qui sont déjà assez responsable et qui vont pouvoir travailler.»

Pour ces très jeunes travailleurs, l’encadrement doit donc être adéquat pour permettre leur développement.

«Ça va demander un bon encadrement car le milieu de la restauration c’est un milieu très rapide et très exigeant. Ça va être important de ne pas mettre trop de pression sur les petites épaules des jeunes», a-t-elle dit.

«Il s’assurer que les heures de travail ne sont pas trop prolongées. Ils ont besoin de sommeil. Il faut s’assurer qu’ils ont des pauses fréquentes aussi.»

Le principal risque pour cette psychoéducatrice, c’est que ces jeunes développent une maturité «précoce».

«Le risque c’est de se retrouver avec des jeunes qui ont une maturité précoce et qui ressentent un décalage avec les jeunes de leur âge qui n’ont pas les mêmes responsabilités. Il est important de préserver les relations sociales car c’est très important pour eux dans leur développement, dans leur quête identitaire.»