15 choses que vous ne savez pas sur le film «Denis la menace» pour ses 25 ans

Le long métrage qui nous présentait un petit blondinet qui terrorise son voisin a déjà 25 ans. Vous vous sentez vieux?

Sûrement pas autant que M. Wilson qui n'arrive pas à se sauver de son petit tortionnaire.

Voici 15 choses à savoir sur le film qui a marqué une génération:

1. «Denis la Menace» (Dennis the Menace) est un film américain de Nick Castle sorti en 1993.

2. Il est adapté de la bande dessinée éponyme créée en 1951 par Hank Ketcham.

Hank Ketcham

3. Cette BD avait déjà connu plusieurs adaptations, dont la série animée très populaire «Denis la Malice».

Ce dessin animé, une coproduction franco-américano-japonaise de Jean Chalopin, a été diffusée de 1985 à 1988.

4. Une série intitulée «Denis la petite peste» avait également été créée (1959-1963) avec le même personnage et «de vrais humains».

5. On récapitule: la BD originale s’appelle Denis la menace, la vieille série avec des humains s’appelle Denis la petite peste, la série animée dans années 80 s’intitule Denis la malice, et le film des années 90 dont on parle ici se nomme Denis la menace.

6. Au Québec, la série animée des années 80 ainsi que la série des années 50-60 ont toutes deux été diffusées sur le Canal famille en français.

7. Denis est âgé de 5 ans dans le film, mais de 10 ans dans le dessin animé.

Courtoisie

8. 20 000 enfants ont auditionné pour le rôle de Denis.

10 ont été retenus pour un test de caméra avec l’acteur Walter Matthau, qui tient le rôle de M. Wilson, le voisin torturé par Denis.

Courtoisie

C’est finalement Mason Gamble qui a interprété la petite peste blonde à l’écran.

9. Gamble est plutôt discret depuis les années 2000.

Courtoisie

Il n’a pas eu de rôle significatif depuis le succès de 1993.

10. On avait d’abord offert le rôle de M. Wilson à Leslie Nielsen, mais il a décliné l’offre puisqu’il tournait déjà dans «Surf Ninjas» à l’époque.

Courtoisie

11. Le film a été tourné à Hinsdale, en Illinois.

Courtoisie

12. Lea Thompson (qui joue la mère de Denis) et Christopher Lloyd (qui joue le cambrioleur), ont tous les deux également joué dans la trilogie «Retour vers le futur».

Courtoisie

Courtoisie

Ils y tiennent les rôles de Lorraine McFly (la mère de famille) et Doc Brown (le fameux scientifique).

13. Jeannie Russel, qui jouait le rôle de Margaret Wade, une amie de Denis dans la série de 1959, fait un caméo dans le film de 1993.

Courtoisie

Elle joue une des voisines des Mitchells.

14. Le film a eu une suite, «Denis la menace sème la panique» (Dennis the Menace Strikes Again) réalisée par Jeffrey Reiner, qui est sortie en 1998.

Courtoisie

15. Le film a également connu une adaptation en jeu vidéo par Océan Software sur Amiga, Super Nintendo et Game Boy.

Bon 25 ans Denis la menace (le film)!