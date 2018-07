Canicule à Montréal: les autorités font du porte-à-porte dans Ville-Marie

MONTRÉAL | Alors que la chaleur accablante continue de se faire sentir à Montréal, les autorités ont entrepris ce lundi une opération de sensibilisation dans l’arrondissement de Ville-Marie.

Policiers et pompiers font ainsi du porte-à-porte dans ce secteur à forte densité en population vulnérable comme les personnes âgées et les jeunes enfants. On souhaite ainsi sensibiliser les résidents et les informer des mesures à prendre pour éviter de souffrir de la chaleur.

Dimanche, Urgences-santé a dû répondre à une trentaine d’appels directement reliés à la chaleur accablante à Montréal et à Laval.

«On a reçu plus de 1200 appels et il y a environ 30 de ces appels qui étaient directement reliés à la chaleur. On parle de coup de chaleur, d’épuisement par la chaleur et c’est certain qu’indirectement il y a d’autres appels qui sont reliés à ça également», explique le porte-parole Benoît Garneau.