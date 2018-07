Caraïbes : un marin repêché après 22 heures à la dérive

«Rien de moins qu’un miracle»: un marin tombé d’un navire de croisière près de Cuba a été secouru par l’équipage d’un autre paquebot après avoir dérivé plus de 22 heures.

Samedi, un membre d’équipage a aperçu l’employé passer par-dessus bord du Norwegian Gateway, qui se trouvait à ce moment à environ 28 miles au nord-est de Cuba, a indiqué la Garde côtière américaine sur son site.

Un avion de recherche a décollé et entamé les recherches en après-midi. Un navire et un autre avion ont aussi été dépêchés dans la zone. Ensemble, ils auront finalement quadrillé plus de 1630 miles carrés d’océan, sans résultat.

C’est finalement un membre du personnel d’un autre navire de croisière, le Carnival Glory, qui a repéré le pauvre marin à environ 21 miles des côtes cubaines. Le capitaine a fait immobiliser le paquebot et l’a fait faire demi-tour, a indiqué le croisiériste sur son site. À bord d’un bateau de sauvetage, ils se sont approchés du marin et ont réussi à le rescaper après plus de 22 heures dans l’eau.

«Ce n’est rien de moins qu’un miracle», a déclaré la présidente de Carnival Cruise, Christine Duffy. «Félicitations à l’équipage du Carnival Glory pour leurs formidables efforts pour sauver un collègue marin.»

Malgré sa mésaventure, l’état général du marin est bon.