Comment me faire aimer de ma petite-fille?

Je suis la mère d’une fille unique, mariée, et elle-même mère d’une fillette de quatre ans. Elle habite notre quartier et depuis la naissance de la petite, mon mari et moi sommes allés la chercher pour la garder à de nombreuses reprises, et les choses se sont toujours bien passées.

Mais depuis quelque temps, ma petite-fille semble ne plus vouloir que je l’approche quand nous allons la visiter. Elle se colle contre sa mère et rien ne réussit à lui donner envie de venir vers moi. Comme tous les hommes, mon mari ne se formalise pas de son attitude, qui pour moi s’apparente à du rejet. Il prétend que comme tous les enfants, la petite traverse une phase et que ça va revenir.

Ma fille attribue ça au fait qu’elle va donner naissance à un garçon en août et que la petite veut lui faire savoir qu’elle existe et qu’elle tient à ce que sa mère ne l’oublie pas, même quand le bébé sera là. Je trouve que cette explication a du sens, même si je n’y adhère pas complètement. Je n’ai pas été une mère très présente auprès de ma fille, car j’étais alors dans une période difficile de ma vie de femme et de ma vie de couple. Je ne voudrais tellement pas rater mon rôle de grand-mère en plus.

Rassurez-moi.

L.P.

Je ne sais pas si je vais vous rassurer, mais je vais au moins tenter de vous donner l’heure juste. Sachez d’abord que cette petite fille n’est pas là pour vous aider à corriger des erreurs que vous auriez peut-être faites en tant que mère dans le passé. Elle est là pour elle-même et c’est comme ça que vous devez la prendre et l’aimer. Comme vous semblez n’avoir rien fait de répréhensible à son endroit, pourquoi se mettrait-elle subitement à vous en vouloir, si ce n’est parce qu’elle craint l’arrivée prochaine d’un rival, en la personne de son frère, lequel risque de lui ravir l’amour exclusif de sa maman. Point à la ligne.

Votre mari autant que votre fille ont raison dans leurs déductions. Votre fille, quand elle croit que la petite craint de perdre l’exclusivité de l’attention de sa mère. Et votre mari, en vous incitant à prendre son attitude avec un grain de sel. Continuez à l’aimer comme si de rien n’était, tout en l’aidant, quand le temps sera venu, à apprendre à partager sa maman. L’assurance de votre amour inconditionnel fera son chemin dans sa tête et dans son cœur en temps et lieu.