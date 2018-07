Couvrez ce sein

Il est renversant de lire ou d’entendre certains propos négatifs et même outrageants au sujet de la députée fédérale Karina Gould, qui a « osé » récemment devenir la première femme à allaiter son bébé au Parlement canadien.

Oyez oyez, nous sommes en 2018 et la politique devrait aussi s’adapter à la réalité des femmes, ne plus être le vieux boys club qu’il persiste à demeurer à bien des égards. Nous sommes au Canada, dans une société démocratique censée être évoluée et avant-gardiste. Doit-on vraiment parler d’avant-garde lorsqu’il est question d’un geste aussi naturel, aussi simple qu’une femme qui allaite dans ses fonctions de parlementaire ? Malheureusement il semble bien que oui, encore aujourd’hui.

Il est rassurant de voir que la situation a malgré tout évolué à travers le monde, bien que ce soit à pas de tortue. En 2003, Kirstie Marshall, députée australienne, avait été expulsée du Parlement de l’État parce qu’elle allaitait son bébé de onze jours au Parlement de Victoria.

Treize ans plus tard, la sénatrice australienne Larissa Waters, native de Winnipeg, a fait modifier les règles afin de permettre que les parents puissent s’occuper de leurs enfants au Parlement fédéral d’Australie. Mme Waters est ensuite devenue la première femme à allaiter son bébé en ces lieux, et à avoir déposé une motion tout en allaitant.

« Je suis si fière que ma fille Alia soit le premier bébé allaité au Parlement fédéral. Nous avons besoin de plus de femmes et de parents au parlement », avait écrit Mme Waters sur Twitter lors des évènements.

Question de choix

Ce n’est pas une question de performance à tout prix, mais plutôt d’avoir le choix et la possibilité de devenir mère tout en faisant de la politique active.

En attendant que le geste soit considéré comme normal au point qu’il passe enfin inaperçu – ce n’est pas encore le cas et une simple recherche sur internet le prouve –, je crois qu’il faut remercier les femmes comme Karina Gould, qui de surcroît est la première femme ministre en congé de maternité à Ottawa, car elles font évoluer notre société à leur manière.