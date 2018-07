QUINTAL, Roland



À Boucherville, le 20 juin 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Roland Quintal, retraité de la Ville de Boucherville, époux de Mme Thérèse Bissonnette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Yvon, Sylvain (Diane Haworth), Suzanne (Claude Guillemette) et Stéphane (Véronique Dea), ses cinq petits-enfants, ses frères Henri et Gérard, ses soeurs Pierrette et Jeannine, ses beaux-frères, belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 Téléc. : (450) 655-0941le jeudi 12 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h30, le vendredi de 9h30 à 10h30.Les funérailles, en présence des cendres, auront lieu le vendredi 13 juillet à 11h en l'église Sainte-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville.La famille remercie le personnel de la Maison Source Bleue pour les bons soins prodigués à M. Quintal.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Source Bleue (soins palliatifs) de Boucherville.