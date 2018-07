Des comportements qui contribuent à propager les punaises de lit

MONTRÉAL – Les comportements de certains Montréalais pendant leur déménagement contribuent à la propagation des punaises de lit, accentuant la crise qui frappe la métropole.

C’est du moins l’avis de Lucien Dubé, PDG de l’entreprise On Flair, qui se spécialise dans la détection de ces parasites grâce à des chiens.

Les matelas et meubles abandonnés sur la rue contribuent à propager l'infestation, selon lui.

Plus de 24 heures après le grand déménagement du 1er juillet, on trouve de nombreux meubles sur le trottoir montréalais.

«C'est une mine d'or pour les punaises de lit, a-t-il expliqué. Un ensemble de matelas qui sont collés, qui prennent les deux côtés du trottoir. On a des sofas, des divans... [...] Si je passe dans le milieu et que les deux côtés sont infestés, mes probabilités de récupérer une punaise de lit viennent de s'agrandir.»

Un chien à la rescousse

Devant l'infestation, New York a mis sur pied un programme de lutte contre les punaises de lit, qui inclue notamment un registre qui recense tous les sites contaminés.

Un propriétaire doit aussi faire inspecter un appartement par des chiens entraînés pour repérer les insectes avant de le louer. En reconnaissant les phéromones libérées par ces insectes, les chiens permettent de trouver ces parasites dans des meubles et de limiter l’infestation.

Lucien Dubé croit que Montréal devrait imiter New York et utiliser à plus grande échelle des chiens.

La Ville a créé un registre des punaises de lit, mais ce sont les exterminateurs qui doivent le remplir. M. Dubé a pour sa part mis en ligne un registre où on invite les citoyens à noter chaque observation de punaises de lit, une initiative qui, croit-il, donnera un bien meilleur portrait de l'ensemble du problème à Montréal.

- D’après un reportage de Michel Jean