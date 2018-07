Festival de jazz J 5 : Vive Benny Golson

La simplicité est souvent la meilleure carte de visite. Hier soir, nous avons pris la direction du Upstairs (1245 rue Mackay) qui accueillait le légendaire saxophoniste ténor Benny Golson.

À 89 ans, ce « tout jeune homme » qui fut directeur musical chez le batteur Art Blakey et ses jazz Messengers a une feuille de route qui se confond avec l’histoire de la note bleue. Plus encore, nous retiendrons ses magnifiques compositions : I Remember Clifford, Whisper Not, Stablemates, Killer Joe, qui sont devenus au fil des décennies, point de références. Parfois, l’âge se fait sentir ainsi que le jeu, mais avec l’élégant Benny Golson, la soirée au-delà de nos espérances. Accompagné du brillant pianiste new-yorkais Emmet Cohen, dont le savoir allait de Hank Jones à John Lewis, Benny Golson s’employa avec douceur et humour, à nous raconter sa traversée dans le jazz. Parce que la mémoire du trompettiste étoilé Clifford Brown planait sur ce concert, nous eûmes droit au poignant I Remember Clifford

écrit en son hommage, puis, le classique Whisper Not,

monument de finesse, porté par une sonorité soyeuse et sans failles. Remontant pour ainsi dire le Mississippi, Tiny Capers, autre composition de Clifford Brown, traça la ligne entre le jazz des premiers jours et les lueurs du bop. Faites- vous, ce grand plaisir, il est encore là ce soir à 19 h et 21 h.

Et ce soir :



À 18 h, à l’Astral : le claviériste Vincent Réhel, ses invités et Le capitaine ivre

À 19 h, le trompettiste Chris Botti, à la Maison symphonique : l’art et l’élégance

À 19 h 30, à la salle Wifrid-Pelletier, un énorme doublé : Le claviériste Herbie Hancock et le bassiste Thundercat.