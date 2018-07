Gagné et Bergeron veulent P.K.

Le Pro-Am Gagné-Bergeron a annoncé la venue de deux Subban, pour son match caritatif du 9 août au Centre Vidéotron. Malcolm et Jordan feront partie de la vingtaine de joueurs de la LNH présents, mais leur venue se veut surtout une tactique pour attirer le plus populaire membre de la famille, P.K.

Le défenseur des Predators de Nashville et candidat au trophée Norris la saison dernière fait partie des plans de l’organisation depuis plusieurs mois déjà.

Dans le meilleur des mondes, le Pro-Am aimerait compter sur le trio de frangins, mais aussi sur leur père, Karl Subban, derrière l’un des deux bancs.

Les organisateurs présenteront l’événement pour la première fois au gros amphithéâtre de Limoilou.

Défi important

Ce n’est toutefois pas une mince tâche que d’attirer P.K. en ville. On le sait, le défenseur vedette a un horaire fort chargé et il compte en plus passer la saison estivale dans la région de Los Angeles.

Patrice Bergeron, qui prête son nom à l’événement depuis ses débuts avec Simon Gagné, a fait des représentations auprès de l’ancien défenseur du Canadien lors de la cérémonie de remise des trophées de la LNH, à Las Vegas il y a quelques semaines.

L’organisation est toujours en mode attente, a confirmé lundi le président du comité organisateur, Alain Rioux, qui croit toujours aux chances de voir le 76 au Centre Vidéotron le 9 août.

Ce dernier assure également être toujours en attente de réponses d’autres joueurs vedettes de la LNH.

Marchand, Vlasic, Marchessault...

En plus de Malcolm et Jordan Subban, l’organisation a aussi reçu la confirmation du joueur de centre des Jets de Winnipeg Mathieu Perreault au cours des derniers jours, ce qui porte le total à 17 hockeyeurs de la LNH pour le moment.

De la liste dévoilée il y a quelques mois, David Desharnais a dû déclarer forfait puisqu’il s’est entendu avec le Lokomotiv de Yaroslavl dans la KHL, tout comme le défenseur des Sénateurs d’Ottawa Thomas Chabot qui tient son tournoi de golf annuel à la même date.

L’événement comptera tout de même sur la présence de plusieurs gros noms, à commencer par Bergeron et son acolyte des Bruins de Boston, Brad Marchand.

Phillip Danault, Jonathan Marchessault et Marc-Édouard Vlasic seront également de la partie, tout comme Simon Gagné, Martin St-Louis et Vincent Lecavalier qui feront un retour au jeu pour l’événement.

Jusqu’à présent, 6000 billets ont été vendus pour l’événement.