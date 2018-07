Jessie Reyez: une artiste à découvrir

C’est à une chanteuse de grand talent, mais aussi à une auteure-compositrice qui n’a pas la langue dans sa poche que les organisateurs du Festival International de Jazz de Montréal ont confié le Grand Événement TD qui sera présenté gratuitement sur la place des Festivals, mardi soir.

Le nom à retenir : Jessie Reyez. Torontoise d’origine colombienne, la musicienne de 28 ans qui donne dans le R&B, mais également dans le folk, le soul et la pop a été sacrée révélation de l’année lors de la remise des prix Juno, en mars dernier.

Sur son premier EP Kiddo, lancé il y a un peu plus d’un an, on retrouve notamment le succès Figures, pièce inspirée d’une rupture qui compte plus de 78 millions d’écoutes sur les différentes plateformes de musique en ligne.

« Honnêtement, je ne pense pas trop au succès et à la célébrité, a indiqué l’artiste, lors d’une entrevue accordée au Journal. Je préfère me concentrer sur les nombreux objectifs que je me suis fixés [dont celui d’avoir une tablette remplie de récompenses musicales, précisera-t-elle durant notre entretien]. »

Reconnaissante

Jessie Reyez, une jeune femme qui ne manque certainement pas d’ambition, rêvait de devenir chanteuse depuis sa petite enfance. Avant que sa carrière musicale ne prenne réellement son envol, à la sortie de son EP, elle a travaillé dans les bars et joué pour les vacanciers sur les plages de la Floride, pour gagner sa vie.

« J’apprécie le fait que ça ait été difficile et que ça ait pris autant d’années avant que ça fonctionne. Si ça avait été facile, peut-être que je n’aurais pas travaillé aussi fort et que je ne serais pas aussi reconnaissante, aujourd’hui, a-t-elle souligné. Je me souviens très bien de l’effet que ça fait de devoir supplier les gens de prêter attention à ma musique, ou de devoir supplier un producteur de m’envoyer un beat. »

L’artiste s’est aussi fait un devoir de rester fidèle à elle-même, sur ses chansons. Ainsi, elle ne se gêne pas pour évacuer sa rage sans se censurer (F**k It), dénoncer un producteur qui a tenté d’abuser d’elle (Gatekeeper) ou encore, sur son plus récent single, revendiquer le droit de tout un chacun d’embrasser sa sexualité sans être jugé (Body Count).

« C’est génial que les gens se sentent concernés par mes chansons. Par contre, ce n’est pas quelque chose qui est intentionnel. C’est seulement une conséquence très positive qui découle de mon désir d’être le plus honnête possible dans ce que je fais. »

Jessie Reyez montera sur la scène TD à 21 h 30, mardi soir, sur la place des Festivals.