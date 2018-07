John Tortorella en furie

Des commentaires émis par le nouveau défenseur des Penguins Jack Johnson et le directeur général de l’équipe, Jim Rutherford, ont rendu furieux l’entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus, John Tortorella, dimanche.

Lors d’une conférence de presse à Pittsburgh, l’ancien arrière des Blue Jackets a affirmé qu’il cherchait à «se retrouver dans une culture gagnante», des propos que Tortorella a interprétés comme une flèche en direction de la formation de l’Ohio. Toutefois, Johnson a plus tard précisé ses propos, indiquant que ses commentaires n’avaient jamais eu l’objectif de rabaisser son ancienne organisation.

Rutherford a pour sa part lancé que Johnson n’avait pas connu une mauvaise saison et qu’il savait pourquoi il avait été laissé de côté à la fin de la campagne : «Je connais la raison. Ce n’est pas à cause de ses performances».

Il n’en fallait pas plus pour que le bouillant Tortorella ne sorte de ses gonds.

«Tout ce que je sais, c’est que cette organisation, les avocats, la direction, [le président] John Davidson, les dirigeants, les entraîneurs, les joueurs, ils ont tout fait pour aider Jack, a-t-il mentionné au site The Athletic en faisant référence à son cas nébuleux de faillite l’ayant éloigné de ses parents.

«Pour lui, de nous faire cela, c’est de la m..., et il est capable de mieux.»

Kekalainen également

Selon The Athletic, le directeur général des Blue Jackets, Jarmo Kekalainen, serait lui aussi irrité. Il prévoit entrer en contact avec son homologue Rutherford pour obtenir des explications.

«De voir un directeur général remettre en question nos décisions de leur perspective, il doit être un cr... de magicien», a lancé Tortorella à propos de Rutherford.

«Torts» ne s’est pas arrêté là.

«Ce qui me dérange le plus est qu’un directeur général de cette ligue questionne nos décisions et parle de celles-ci. Ferme-la.»

«Jack et moi avons entretenu une relation honnête. Nous nous connaissons depuis longtemps et je l’adore. Il n’y a pas de motifs dissimulés ici. Vous croyez que c’est une décision facile pour moi?»

Précision

Johnson a par la suite voulu rectifier le tir.

«Je n’ai jamais eu l’intention de lancer une flèche envers Columbus, a-t-il expliqué à The Athletic. C’est juste que... Pittsburgh a gagné deux coupes Stanley dans les trois dernières années et il y a une culture gagnante ici. Je ne voulais pas du tout insulter les Blue Jackets.»

Toujours selon la même source, Johnson aurait téléphoné à Davidson pour s’excuser.

«Quand je suis arrivé à Columbus pour la première fois, j’étais excité à l’idée de bâtir une culture gagnante. J’ai passé des moments merveilleux à Columbus. J’ai rencontré ma femme là-bas et j’y ai fondé une famille. Je crois qu’il y a une culture gagnante là-bas. Je voulais simplement exprimer que je suis excité par la culture à Pittsburgh.»