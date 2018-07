Le Love-in de 1995, c'était de la frime?

Le Canada en a-t-il marre de nous?

Belle, rayonnante, Klo Pelgag dans son costume bleu auréolé de la fleur de lys, un «statement» comme on dit en chinois. Sur la colline du parlement. À Ottawa. Rien de moins. Fallait du culot lit-on partout...

Ah? Pourtant, à ce que je me souvienne, par dizaines de milliers, nos voisins canadiens sont venus une journée d’octobre 1995 nous couvrir d’amour...

Capture d'écran, TVA Nouvelles

«Ne nous quittez pas!» We love youuuuuuuu!

Cet amour se serait-il tari avec le temps? Ne me dites pas que c’était de la frime quand même! Franchement!

Ils doivent nous aimer en maudit car si l’on se fie aux propos de certains premiers ministres du Canada anglais, ils nous couvrent d’argent, ils sont si généreux avec nous, tsé la péréquation, ce cadeau que nous ne devrions mériter que si nous acceptons la prémisse que le Canada est un pétro-état et qu’en échange de ce beau cadeau payé à même une fraction de ce que l’on envoie à Ottawa, bin on devrait se tenir à carreau pis dire merci quand un pipeline traverse des centaines de nos cours d’eau...

Comme il n’y a plus de méchante menace «séparatissssse», ils devraient donc être confortés que le Québec ajoute à la diversité canadienne, que ce serait une bonne chose que de l’accommoder afin qu’il joigne, honorablement, la confédération; qu’il signe la constitution, cette «pas vrai affaire»...

Nos amis Canadiens ont devant eux deux chefs de parti hyper fédéraliste qui ne demandent que ça, un Québec fort dans un beau Canada uni... Ce serait le temps de discuter des quelques broutilles qui font encore obstacle... Un Meech II dilué à l’eau claire... Cooooome On!

Philippe Couillard vous a envoyé son plus fidèle valet Jean-Marc Fournier, (trouverez pas plus Canadien que ça au Québec là!!!) et vous n’avez même pas daigné l’écouter quand il voulait vous chanter la sérénade constitutionnelle...

Ne nous faites pas ça. Quand même! Et 1995? C’était quoi?

Vous n’allez tout de même pas nous demander de signer la constitution à genoux? Une reddition sans conditions? Allez! On n’a qu’à refaire un Meech II, les Canadiens seront contents d’en finir avec ça, tout le monde sera soulagé. On pourra fêter le 155e du Canada non pas à 78% de la population mais bien à 100%!

C’est juste une infime minorité qui fronce les sourcils (quand ce n’est pas le mépris des réseaux sociaux) à la vue d’une fleur de lys à la fête du Canada n’est-ce pas? C’est pas généralisé quand même? Dites-nous que le Love-In c’était pas de la frime... Dites-nous que c’est dans la joie et l’allégresse que le Québec serait accueilli par une majorité claire dans le giron canadien si on se faisait un Meech II...