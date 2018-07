Le mot qui fait peur au Canadien

Le Canadien et les Maple Leafs de Toronto ont célébré la fête du Canada chacun à leur façon. Le Tricolore en saluant le retour de Tomas Plekanec et les Leafs en faisant l’acquisition de John Tavares, le joueur de centre numéro un qui manque au Canadien depuis deux décennies.

Ainsi vont les choses quand un gros nom est disponible sur le marché des joueurs autonomes. Les bonnes équipes s’enrichissent en talent tandis que celles faisant du surplace ramassent ce qu’elles peuvent.

La situation dure depuis une éternité à Montréal. À chaque propriétaire et directeur général qui sont passés ici depuis le début des années 2000, le Canadien vend de l’espoir à ses partisans.

La solution

La rengaine a débuté avec Réjean Houle et s’est poursuivie avec André Savard, Bob Gainey, Pierre Gauthier et maintenant Marc Bergevin. Personne n’a jamais voulu parler de reconstruction.

Cette organisation a une peur morbide de ce mot.

Je ne sais pas si la haute direction est guidée par des études de marché. Pourtant, les choses sont claires. Le Canadien est en chute libre depuis trois ans.

Plusieurs amateurs souhaitent une réorganisation en profondeur. C’est la façon d’arriver au succès. On l’a vu avec les Penguins de Pittsburgh, les Blackhawks de Chicago et les Kings de Los Angeles.

Les Canucks de Vancouver et les Leafs, il y a trois ans, ainsi que les Rangers de New York, cette année même, ont avisé leur clientèle qu’ils entraient dans une période de transition.

Occasion ratée

Dans leur bilan de fin de saison, Geoff Molson et Marc Bergevin ont affirmé qu’ils feraient dorénavant preuve d’une plus grande transparence.

Dans cette optique, l’occasion aurait été belle, hier, de dire les vraies choses aux amateurs. Mais Bergevin n’est toujours pas prêt à dire que le Canadien traverse une phase de reconstruction.

Or, en disant que l’avenir est prometteur avec les joueurs repêchés par l’organisation au cours des deux ou trois dernières années, on se dit que c’est le cas.

Son discours porte à confusion.

Concilier refonte et succès ?

Bergevin promet une équipe plus compétitive l’hiver prochain. On se dit que ce ne devrait pas être difficile après la saison qu’on a vue cette année.

Bergevin va jusqu’à dire que le but sera de réintégrer le tableau des séries, mais est-il possible de concilier reconstruction et succès ?

Ça paraît irréalisable, mais Bergevin estime que c’est possible.

Il mise sur les retours en forme de Carey Price et Shea Weber. Il fait valoir que son équipe mise sur de jeunes joueurs de calibre de la Ligue nationale en Brendan Gallagher, Jonathan Drouin, Artturi Lehkhonen, Max Domi et Charles Hudon.

La réputation de Gallagher n’est plus à faire. Les autres ont encore des choses à montrer. Drouin possède de belles habiletés, mais il doit en donner plus et s’impliquer davantage.

Donnons la chance au coureur. Sa première saison à Montréal en aura été une d’adaptation. Il a dû réapprendre à jouer au centre, position où il n’avait pas joué depuis sa dernière saison junior. À 23 ans, il est temps qu’il y mette toute la sauce.

Qu’arrivera-t-il avec Pacioretty ?

Les gens qui ont regardé la rencontre de Bergevin avec les médias auront remarqué qu’il n’a aucunement mentionné le nom de Max Pacioretty.

Pour le moment, il n’a aucune offre sur la table pour les services de son capitaine et n’a pas entamé de négociations contractuelles avec lui.

Il reste beaucoup de temps, mais on peut se demander si Bergevin parviendra à se débarrasser de cette patate chaude d’ici le camp d’entraînement.

Pacioretty veut se rattraper monétairement, mais il vient de connaître la pire saison de sa carrière. Il devra peut-être refaire ses preuves la saison prochaine avant qu’une équipe ne lui consente un contrat semblable à Evander Kane, qui vient de signer une entente d’une valeur de 49 millions pour sept ans avec les Sharks de San Jose.

O’Reilly: le prix était trop élevé pour le CH

La nouvelle est tombée hier soir. Le joueur de centre Ryan O’Reilly est passé des Sabres aux Blues de Saint Louis en retour de trois joueurs de centre, soit Vladimir Sobotka, Patrik Berglund et Tage Thompson, en plus d’un choix de première ronde l’an prochain et d’un choix de deuxième ronde en 2021.

C’est beaucoup, mais les Blues étaient disposés à payer ce prix pour remplacer Paul Stastny, qu’ils avaient échangé aux Jets de Winnipeg à la date limite des transactions, en février.

Trois premiers choix

Marc Bergevin avait tâté le terrain avec son homologue des Sabres, Jason Botterill, pour les services d’O’Reilly. La compensation demandée était de trois choix de première ronde.

Les pourparlers ne se sont pas éternisés. Bergevin a dit à Botterill de le rappeler s’il baissait son prix, mais ce dernier a poursuivi ses démarches ailleurs.

Deuxième centre chez les Sabres derrière Jack Eichel, O’Reilly sera premier avec les Blues devant le vétéran Alexander Steen dont la production est en régression depuis trois ans. Les Blues possèdent aussi en Brayden Schenn un attaquant qui peut jouer autant à l’aile qu’au centre.

En ce qui a trait au Canadien, on ne peut blâmer Bergevin d’avoir dit non aux Sabres. Trois premiers choix, c’étaient beaucoup.

Comme le disait le regretté Larry Chiasson, relationniste des premières années des Expos, l’avenir est dans le futur!

La pièce manquante

Le talent de John Tavares est indéniable, mais attendons voir avant de dire qu’il va conduire les Leafs à la terre promise.

Il aura beaucoup plus de pression dans sa ville natale de Toronto. Mais c’est peut-être ce qui lui manquait à New York pour passer à l’étape supérieure. Sa venue chez les Leafs pourrait avoir un effet semblable à celui que Marian Hossa avait eu avec les Blackhawks de Chicago.

Chose certaine, les Leafs ont toute une ligne de centre avec Johnny T, Auston Matthews et Nazem Kadri. Il faudra voir comment Mike Babcock s’y prendra pour garder ses trois joueurs heureux.