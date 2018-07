Les barres déjeuner au banc d’essai

Plusieurs personnes sautent encore le petit déjeuner, faute d’appétit ou de temps. L’industrie alimentaire a bien compris qu’elle devait innover pour répondre à ce créneau. Les fabricants de céréales et de barres de céréales se sont lancés dans les barres déjeuner, conçues pour remplacer le petit déjeuner. Une bonne alternative au repas matinal ?

Notre analyse

Dix barres déjeuner ont été analysées pour ce banc d’essai. La portion de référence varie et correspond à une barre.

Chaque unité apporte :

Entre 150 et 220 calories

Entre 24 et 41 g de glucides

Entre 8 et 13 g de sucres

Entre 4,5 et 11 g de gras

Entre 80 et 140 mg de sodium

Entre 2 et 6 g de fibres

Entre 2 et 8 g de protéines

Les meilleurs choix

Les trois barres KIND viennent d’être lancées sur le marché et se distinguent considérablement des autres grâce à leur liste d’ingrédients intéressante. Elle est plus épurée et ne présente que la gomme arabique comme seul additif.

Les barres sont offertes en trois saveurs : cacao au chocolat noir, beurre d’arachides et beurre d’amandes. Avec une teneur en sucres entre 8 et 10 g, elles sont les moins sucrées du banc d’essai. Elles ont aussi un contenu raisonnable en sodium, soit entre 80 et 135 mg. Avec 5 à 8 g de protéines, elles se démarquent des autres barres déjeuner.

Elles sont également une bonne source de fibres (4-5 g selon les variétés). Bien qu’elles apportent davantage de calories (210-220) et de lipides (9 à 11 g), elles restent en première position par la présence de bons gras (noix et arachides).

Les moins bons choix

Les barres petit déjeuner d’All Bran (miel et noix ou brisures de chocolat) se classent dans nos moins bons choix. Elles apportent 13 g de sucres par portion et contiennent de mauvais gras, comme le shortening d’huile végétale et l’huile de palme. En prime, les barres n’apportent que 3 grammes de protéines. C’est dommage puisque ce sont les plus riches en fibres du banc d’essai (6 g.)

Avec autant de sucres et pas plus de protéines que le choix précédent, les carrés déjeuner de Quaker (fraises ou pommes et cannelle) figurent aussi dans les moins bons choix. Leur liste d’ingrédients présente également des sulfites et du colorant. Les barres se distinguent toutefois par leur faiblesse en gras (4,5 g) et leur apport intéressant en fibres (5 g).

La barre déjeuner Val Nature – Carré à l’avoine à saveur de chocolat noir et bananes n’est également pas la meilleure option. Si son apport en calories est raisonnable (150), c’est surtout parce que c’est la plus petite barre du banc d’essai (35 g). Elle n’apporte que 2 grammes de protéines et de fibres. On remarque l’huile de palme dans sa liste d’ingrédients ce qui lui fait perdre des points.

Les barres : un déjeuner complet ?

Les barres déjeuner peuvent s’avérer des dépanneurs pour certains (pas tous) déjeuners pressés. Ils constituent un meilleur choix qu’un muffin du commerce ou un croissant. Par contre, mieux vaut les accompagner d’un verre de lait ou d’une boisson de soya enrichie pour s’assurer d’un bon apport protéique. On pourrait aussi y joindre un fruit frais. Si on la compare à un déjeuner type composé de rôties, beurre d’arachides, fruit et verre de lait, la barre déjeuner est considérablement moins calorique (deux fois moins) et apporte moins de protéines (deux à quatre fois moins). Elle ne peut être considérée comme un repas complet, à moins qu’elle soit complétée par d’autres items.

Déjeuners à boire vs barres déjeuner

Une variété de « déjeuners à boire » est également offerte sur le marché. Par exemple, les matins frappés Spécial K de Kellogg’s sont présentés comme des boissons protéinées qui peuvent remplacer votre premier repas. Ces boissons de 296 ml contiennent 190 calories, 5 g de gras, 19 g de sucres, 5 g de fibres et 10 g de protéines. Nestlé offre aussi l’essentiel du déjeuner Carnation prêt-à-boire. Par format de 237 ml, cette boisson fournit 240 calories, 4 g de gras, 15 g de sucres et 10 g de protéines. Elle ne renferme aucune fibre. Les déjeuners liquides sont plus sucrés que les barres analysées, mais apportent plus de protéines que la moyenne de nos barres. Ils sont plutôt faibles en gras. À l’instar des barres, l’apport calorique est faible pour un repas complet. En prime, leurs listes d’ingrédients sont peu flatteuses puisqu’elles renferment différents additifs et des édulcorants, tels que le sucralose et le stévia.

► Merci à Laurence Viau, stagiaire en nutrition, pour sa précieuse collaboration.

