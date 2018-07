Les Jays l’échappent en 10e manche face aux Tigers

Le joueur d’arrêt-court Jose Iglesias a cogné un ballon-sacrifice en début de 10e manche, lundi, et les Tigers de Detroit l’ont emporté 3-2 contre les Blue Jays à Toronto.

Ainsi, la formation du Michigan a divisé les honneurs de la série de quatre rencontres l’opposant aux hommes du gérant John Gibbons. Elle avait d’ailleurs gagné 9-1 la veille.

Victor Martinez a lancé les visiteurs en avant avec un simple durant le tour au bâton initial. John Hicks a été à l’origine de l’autre point des vainqueurs. Nicholas Castellanos a touché la plaque à deux occasions, tandis que Jeimer Candelario a récolté trois coups sûrs.

Le partant Mike Fiers a frustré les favoris locaux durant huit manches, allouant un point, trois frappes en lieu sûr et un but sur balles, en plus d’éventer cinq rivaux. Prenant la place de Shane Greene, dont le nom a été placé sur la liste des blessés, Joe Jimenez (4-1) a mérité la victoire, et ce, même s’il a permis aux Jays de créer l’impasse en fin de neuvième. Blaine Hardy a effectué son premier sauvetage en carrière.

Peu d’offensive

Toronto a été limité à cinq coups sûrs, incluant deux de Teoscar Hernandez, qui a également produit un point. Justin Smoak a soutiré une passe gratuite avec les coussins tous occupés à Jimenez pour faire 2-2. Randal Grichuk a ajouté un double, mais a été retiré trois fois au bâton. Russell Martin n’a pas participé à l’affrontement.

À son deuxième départ à vie dans les majeures, Ryan Borucki a été excellent, donnant deux points et six coups sûrs en sept manches, tout en réussissant huit retraits sur des prises. Seunghwan Oh (4-3) a encaissé le revers.

Quatrièmes de la section Est de la Ligue américaine, les Jays accueilleront les Mets de New York, mardi et mercredi.