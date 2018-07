Les prises du jour

Les gagnants sont : Les Maple Leafs

John Tavares rentre à la maison en acceptant un lucratif contrat de 7 ans et 77 millions $. Avec Tavares, Auston Matthews et Nazem Kadri, Toronto a une ligne de centres terrifiante.

Le mauvais Hameçon : Leo Komarov

Lou Lamoriello avait comme principale mission de convaincre John Tavares de rester avec les Islanders. L’expérimenté DG n’a pas réussi. Il a cherché un plan B assez fou en attirant l’ancien des Maple Leafs, Leo Komarov, à Brooklyn. Coût de l’opération : 12 millions $ sur une période de quatre ans.

ZZZZZZ : Les Sénateurs

Pierre Dorion avait oublié sa ligne de pêche en cette journée du 1er juillet. Le DG des Sens a offert une prolongation de contrat à son défenseur étoile Erik Karlsson. Pour le reste de la journée, il s’est contenté de grenailles avec des ententes à deux volets pour le gardien Mike McKenna et le défenseur Paul Carey.

La Barbotte : Derek Ryan

Les Flames avaient un réel coup de cœur pour Derek Ryan. À 31 ans, Ryan a connu sa meilleure saison en carrière l’an dernier avec les Hurricanes, récoltant 38 points en 80 matchs. Il vient de passer à la banque avec un contrat de 3 ans et 9,375 millions $.

Des trous dans la chaloupe : Beagle, Roussel et Schaller

Les Canucks ont payé cher pour réparer des fuites d’eau. Le directeur général Jim Benning a offert des ententes à long terme à Jay Beagle (4 ans et 12 millions $), Antoine Roussel (4 ans et 12 millions $) et Tim Schaller (2 ans et 3,8 millions $).