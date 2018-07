Plus chaud ici qu’à Miami

L’épisode de chaleur sur le Québec atteindra son pic cette semaine avec un mercure qui oscillera entre 31 et 36 °C à l’ombre.

Dans la région de Vaudreuil-Soulanges-Huntingdon, la plus au sud du Québec, Environnement Canada prévoit un maximum de 38 °C jeudi. La dernière fois où l’on a vu une chaleur pareille remonte à 1975 ! Si les modèles météo ont raison, des records datant de 1955 seront battus cette semaine.

Les climatologues parlent de temps chaud quand les températures dépassent les normales de 2 degrés. À 5 degrés d’écart, on parle de très chaud. À plus de 10 degrés des normales, comme c’est le cas au Québec actuellement, on est dans une classe à part. Celle des extrêmes de la météo.