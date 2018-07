Le président élu du Mexique Lopez Obrador propose à Trump de «réduire les migrations»

Mexico | Le président élu du Mexique Andrés Manuel Lopez Obrador a annoncé lundi avoir proposé au président américain Donald Trump de «réduire les migrations» et «améliorer la sécurité» lors d’une conversation téléphonique.

«J’ai reçu un appel de Donald Trump et nous avons parlé durant une demi-heure. Je lui ai proposé d’envisager un accord global; des projets de développement générant des emplois au Mexique et parallèlement, réduire les migrations et améliorer la sécurité », a écrit «AMLO» sur Twitter.

Plus tôt lundi, le président Trump a indiqué lundi avoir eu une « bonne discussion » téléphonique avec le président élu du Mexique Andrés Manuel Lopez Obrador, prédisant «une très bonne relation» à venir.

«Je viens de parler avec le président élu du Mexique», a déclaré M. Trump, évoquant un échange d’environ une demi-heure. «Nous avons eu une bonne discussion», a-t-il ajouté depuis le Bureau ovale où il recevait le premier ministre néerlandais Mark Rutte.

«Je crois qu’il va essayer de nous aider sur la frontière», a-t-il ajouté.