Six découvertes à faire au Festival international de Jazz de Montréal

Les amateurs de musique ont encore jusqu’à samedi pour profiter des différents concerts présentés sur les 20 scènes du site extérieur gratuit du Festival international de Jazz de Montréal. Question de les aiguiller dans leurs choix, Le Journal s’est entretenu avec Laurent Saulnier, le vice-président à la programmation de l’événement, qui nous a fait part de ses suggestions d’artistes à découvrir au cours des prochains jours. Les voici.

Jessie Reyez

Photo courtoisie

« Nous devons parler d’elle, parce qu’elle n’est pas si connue que ça. C’est une jeune chanteuse originaire de Toronto qui a gagné le Juno de la révélation de l’année. C’est un heureux mélange de soul, d’électro et de folk. C’est sa voix, surtout, qui fait que Jessie Reyez se démarque de bien du monde. Elle a une voix très chaude et profonde, pour une jeune femme de son âge (28 ans). J’ai l’impression que c’est une chanteuse sur laquelle nous allons pouvoir compter pour plusieurs années. »

►Scène TD de la place des Festivals, mardi, 21 h 30

Stephane Moraille

Photo courtoisie

« Même si les gens connaissent sa voix, puisque c’est quand même elle qui chantait le refrain de Drinking in L.A. de Bran Van 3000, je pense que c’est une vraie découverte dans le sens où son album solo (Daïva) est sorti il y a seulement quelques mois. C’est le premier show qu’elle fait à Montréal. L’album, je le trouve vraiment magnifique. Il y a du soul, mais aussi beaucoup de ses racines haïtiennes, qui sont là-dedans. »

►Scène Rio Tinto (angle Sainte-Catherine et Jeanne-Mance), mercredi, 20 h et 22 h

Megative

Photo courtoisie

« Megative, c’est le nouveau projet qui réunit, entre autres, Tim Fletcher, l’ancien chanteur des Stills, et Gus Van Go, l’ancien leader de Me Mom and Morgentaler [...] La musique, c’est une espèce de ska-smooth-électro-dub-pop. C’est un drôle de mélange. Dans les nouveaux groupes montréalais, c’est probablement celui qui me plaît le plus. Je les ai vus une fois en show et j’ai vraiment tripé. Même s’il y a plein d’autres choses qui se passent dans le cadre du festival, ce soir-là, il n’y a rien qui va m’empêcher d’aller voir Megative. »

►Scène TD de la place des Festivals, vendredi, 21 h et 23 h

Jupiter & Okwess

Photo courtoisie

« Ils viennent de Kinshasa, au Congo. Je les ai vus deux fois : une fois à Paris et une fois à New York. Ces publics-là sont quand même assez différents et tous les deux ont réagi de la même façon, ce qui est toujours bon signe. Les gens dansaient et fêtaient. C’était vraiment cool [...] C’est probablement le meilleur groupe world issu de l’Afrique depuis des années et des années. C’est vraiment bon. »

►Scène du Monde (angle de Maisonneuve et Clark), mardi, 20 h. Scène TD de la place des Festivals, mercredi, 22 h

Seb’s Music Shop

Photo courtoisie

« Depuis quelques années, au festival, on tripe beaucoup sur les one-man-bands. Nous trouvons que Steve Hill est l’un des meilleurs au monde, actuellement (Steve Hill se produira mercredi sur l’esplanade Clark, à 21 h et 23 h, NDLR). Par contre, il y en a d’autres qui peuvent aussi être plaisants à découvrir, dont le Seb’s Music Shop. Le Seb en question, c’est Sébastien Plante, le chanteur des Respectables. Il est vraiment bien. Seb va chercher dans ses racines à lui, dans le vieux rock et le vieux blues. »

►Place Heineken (angle Sainte-Catherine et de Bleury), samedi, 17 h et 19 h

Too Many Zooz

Photo courtoisie

« Si les gens googlent le nom du groupe, probablement que la première vidéo qui va sortir, c’en est une de ces musiciens-là dans le métro de New York. Ils ont commencé comme ça [...] Nous les avons présentés pour la première fois l’an dernier, à l’Astral. Il y avait genre 400 personnes. Nous avons trouvé ça tellement cool et l’fun que nous nous sommes dit qu’il fallait que nous les programmions dehors au moins une fois, pour que les gens voient ce qu’ils font. C’est un cadeau. »

►Scène TD de la place des Festivals, jeudi, 21 h et 23 h

♦ Tous les détails concernant la programmation du Festival de Jazz se trouvent à l’adresse montrealjazzfest.com.