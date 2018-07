Un détenu en cavale à Amos

AMOS | Un détenu manque à l'appel du côté du centre de détention d'Amos depuis lundi matin, a indiqué la Sûreté du Québec qui demande l'aide de la population afin de le retrouver.

Les responsables de la prison ont réalisé, lundi matin à 8 h, que Dominic Houle s'était échappé du centre de détention.

L'homme de 38 ans mesure 1,75 m (5' 8''), pèse 91 kg (200 lb) et a les cheveux bruns et les yeux verts. Il a un tatouage sur l'avant-bras gauche et pourrait présenter des blessures aux bras et au corps.

Quiconque l'aperçoit est invité à alerter les autorités via le 911 ou via la ligne confidentielle de la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.