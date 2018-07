BOULAY (BRAIS), Reine-Aimée



À St-Jérôme, au CHSLD St-Jérôme, est décédée le 27 juin 2018, à l'âge de 90 ans, Reine-Aimée Brais, fille de feu Napoléon Brais et feu Marie-Louise Limoges, épouse de feu Robert Boulay, précédée de ses filles Hélène et Aline.Elle laisse dans le deuil ses enfants Robert (Micheline), Maryse (André), Estelle, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le jeudi 5 juillet 2018 de 13h à 17h et 19h à 22h ainsi que le vendredi 6 juillet 2018 dès 13h. Une liturgie de la Parole aura lieu vendredi à 15h à la résidence funéraire:10, DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC J7Z 1V6L'inhumation suivra au cimetière de St-Jérôme, 541 boul. Roland Godard, St-Jérôme, Qc J7Y 5C6.