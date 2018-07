5 festivals 100% foodie à ne pas manquer cet été

L’été à Montréal, il n’y a pas de raisons de s’ennuyer! Les festivals occupent tous les coins de la ville.

Certains de ces évènements sont dédiés à la bouffe et à l’art de la mixologie. En voici justement cinq à inscrire à votre agenda:



1. CocktailFest Montréal

Une publication partagée par Montreal CocktailFest (@mtlcocktailfest) le 20 Juin 2018 à 1 :23 PDT

Le CocktailFest Montréal rassemblera une vingtaine de bars de Montréal qui excellent dans l’art de la mixologie. Tous ces établissements s’installeront le temps d’une journée dans le beau Théâtre Saint-James. Les festivaliers pourront déguster les créations signatures des bars présents et quatre restaurants seront aussi sur place pour offrir de délicieuses bouchées.

8 juillet

265 rue Saint-Jacques



2. Yatai MTL

Une publication partagée par Anne Chabert (@anne_chab) le 29 Juil. 2017 à 5 :57 PDT

Yatai Montréal est officiellement de retour pour sa 2e édition. Du 19 au 22 juillet, la cuisine de rue japonaise et la culture pop déjantée de ce pays seront à l’honneur autant au Marché des possibles qu’à l'Aire Commune. Vous pourrez donc manger des petits plats savoureux en plus de boire du bon saké.

19 au 22 juillet

Marché des possibles (5635 Rue Saint-Dominique)

Aire Commune (coin De Gaspé et Bernard Est)



3. Grand PoutineFest

Une publication partagée par Elisabetta R (@ri.elisabetta) le 30 Juin 2018 à 9 :29 PDT

La tournée québécoise du grand PoutineFest sera de passage à Montréal du 31 juillet au 5 août. Des dizaines de restaurateurs seront au Quai Jacques-Cartier pour vous faire goûter leur poutine spéciale dans le but de remporter le prix de LA meilleure poutine!

31 juillet au 5 août

Quai Jacques-Cartier

4. Marché de nuit

Une publication partagée par Asian Night Market (@nightmarketmtl) le 12 Juin 2018 à 2 :08 PDT

La deuxième édition du Marché de nuit asiatique prendra place au Quai de l’Horloge dans le Vieux-Port le 17, 18 et 19 août prochains. Plus de 60 restaurants seront sur place pour vous offrir leur spécialité asiatique. Ce sera l’occasion de manger ce que vous préférez ou encore de découvrir des nouveautés et sortir de votre zone de confort.

17 au 19 août

Quai de l’Horloge

5. YUL EAT

Une publication partagée par Le Festival YUL EAT 🍖👩🏽‍🍳🍸🍽☀ 🍔 (@festivalyuleat) le 2 Sept. 2017 à 9 :59 PDT

Ce grand évènement culinaire en sera à sa 5e édition cette année. Du 10 au 16 septembre prochain, YUL EAT sera de retour avec une nouvelle formule et une programmation dite alléchante. Peu de détails ont été dévoilés à cette date, mais on peut quand même s’attendre à un Parcours Gourmand, plusieurs ateliers, le Marché Redpath ainsi que des évènements spéciaux dont l’un qui soulignera les 50 ans de L’ITHQ.

10 au 16 septembre

Société des arts technologique, place de la Paix et un peu partout à travers la ville

Pour savoir quoi faire en tout temps à Montréal et ses environs, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!