À quand le rappel de Tim Tebow?

Je dois d’abord avouer que j’aime bien Tim Tebow. Pas nécessairement comme joueur de football ou joueur de baseball, mais plutôt comme homme. J’ai toujours admiré le merveilleux travail qu’il fait avec sa fondation. C’est un homme généreux et dévoué qui organise, entre autres, un bal de finissants chaque année pour 90 000 personnes ayant des besoins spéciaux dans 16 pays simultanément. C’est une initiative remarquable.

Comme vous le savez peut-être, il y a un peu plus d’une décennie, Tebow remportait le trophée Heisman, remis au meilleur joueur universitaire de football américain. En 2006 et en 2008, il mena les Gators de l’Université de la Floride au championnat national et remporta ses deux chances au titre de meilleure équipe de football universitaire aux États-Unis. Au repêchage de la NFL de 2010, les Broncos de Denver sélectionnaient Tebow comme leur choix de premier tour.

Le jeune quart-arrière n’a malheureusement pas connu une grande carrière dans la NFL. Après avoir été échangé et libéré à quelques reprises, Tebow a fait ses adieux au football professionnel en 2015.

À l’automne 2016, Tebow annonçait qu’il allait faire un retour au jeu, mais cette fois-ci comme joueur de baseball. La dernière fois que Tebow avait joué au baseball, c’était à l’école secondaire... 10 ans plus tôt ! Je me souviens très bien de ma réaction. Je me disais que c’était un stunt publicitaire et même si j’admirais cet homme, je croyais que jamais il ne lui serait possible de se rendre aux ligues majeures. Je me disais par contre que si quelqu’un pouvait le faire, c’était Tebow. Mais ses chances étaient tout simplement nulles.

Tebow va gagner son pari cette saison. Il aura réussi à faire mentir plusieurs personnes, car l’athlète sera rappelé par les Mets de New York d’ici la fin du calendrier régulier. Mais est-ce qu’il le mérite vraiment ? Le voltigeur des Rumble Ponies de Binghamton vient d’être nommé au match des étoiles de la ligue Eastern (AA), qui aura lieu à Trenton la semaine prochaine. Il a connu un très bon mois de juin avec une moyenne au bâton de ,318. Pour la saison, sa moyenne est de ,261 avec 5 circuits et 30 points produits.

Il y a quelques joueurs de l’organisation des Mets qui méritent un rappel bien avant Tebow. Des joueurs comme Peter Alonzo et Jeff McNeil dans le AAA. Par contre, il y a un climat de tempête parfaite pour l’ancien joueur de football. Sa promotion aux ligues majeures sera le fait saillant de la terrible saison des Mets.

Et même si c’est un stunt publicitaire, Tebow le mérite.